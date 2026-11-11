Пас нерукотворный
У Александра Овечкина в этом чемпионате НХЛ дела с передачами обстоят лучше, чем с голами
Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором его «Вашингтон Кэпиталс» обыграл — 3:2 — в овертайме «Оттава Сенаторс», достиг очередной статистической вехи. Он стал рекордсменом своего клуба по числу результативных передач. Впрочем, главной темой, связанной с прощающимся с североамериканским хоккеем великим форвардом, остается его крайне низкая снайперская продуктивность. В активе Овечкина до сих пор всего один гол, а штурм рекорда Уэйна Гретцки по числу шайб, заброшенных во всех играх лиги, уже не выглядит задачей слишком рутинной и легкой.
В выездном матче «Вашингтона» против «Оттавы», основное время которого закончилось со счетом 2:2, шел овертайм. Хозяева остались в меньшинстве, а вашингтонцы долго разыгрывали шайбу в их зоне. Удаленный с площадки Фабиан Зеттерлунд уже вернулся на лед, когда Александр Овечкин, стоя в левом углу вбрасывания, пнул шайбу коньком партнеру. А партнер — молодой защитник Коул Хатсон — принял ее и совершил, закладывая хитрые виражи, рейд от одного борта до другого и бросил, пробив голкипера Самуэля Эрссона.
Поздравляли, однако, не только его, но и игрока, который заработал в актив результативную передачу, отправив Хатсона в путь. Для Овечкина она была 762-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с хоккеистом, которому принадлежал клубный рекорд. До сих пор лучшим ассистентом в истории «Вашингтона» был Никлас Бэкстрём. Этот шведский форвард попрощался с НХЛ три года назад, а до этого полтора десятилетия был основным плеймейкером команды, чаще всего выходя в звене с ее российским лидером. Их связка считалась чуть ли не самой грозной в лиге — прекрасно понимали и дополняли друг друга.
Впрочем, конечно, это «непрофильное» достижение среди тем, связанных с выступлением Александра Овечкина в нынешнем чемпионате, отнюдь не главная. Куда актуальнее тема менее приятная.
Нынешним сезоном, как известно, Овечкин с НХЛ прощается. И понятно было, чего прежде всего от сезона все, кто неравнодушен к великому форварду, ждут. Во-первых, успешного выступления его клуба, укрепившего летом состав. Может быть, даже охоты за Кубком Стэнли. Во-вторых, еще одного броского «профильного» рекорда короля среди хоккейных снайперов. По числу голов в регулярных чемпионатах он обогнал Уэйна Гретцки в апреле 2025 года. Теперь, перед расставанием с североамериканским хоккеем, должен обогнать по числу голов во всех матчах, то есть включая сыгранные в play-off. В конце концов, до канадской легенды рукой подать.
Что касается первой составляющей, то с ней все в порядке. «Вашингтон» на стартовом отрезке чемпионата выглядит весьма недурно и одержал в 16-м матче уже десятую победу. Его дивизион Метрополитен, правда, довольно плотный, но вашингтонский график предполагает, что до play-off, в отличие от предыдущего первенства, команда доберется.
Со второй составляющей дела обстоят гораздо хуже. То, что казалось задачей рутинной, внезапно превратилось в задачу как минимум непростую, поскольку атакующая эффективность 41-летнего Александра Овечкина пока крайне низка. Очко, добытое им скидкой Коулу Хатсону, было для него всего пятым в чемпионате. Так плохо он в НХЛ никогда не разгонялся. Даже в прошлом сезоне у Овечкина, тогда 40-летнего, в 16 матчах было почти вдвое больше баллов — девять. При этом в его активе по-прежнему один-единственный гол — тот, который он забил «Сиэтл Кракен» ровно месяц назад. А после встречи с ним «Вашингтон», между прочим, сыграл уже 11 матчей.
Разные хоккейные ресурсы уже пытаются препарировать эти данные, вычленить их соль. Тезисы вполне банальные.
Классные новички «Вашингтона» — Алекс Так, Джордан Кайру — «съели» игровое время Александра Овечкина, упавшее ниже скромненькой отметки в 14 минут в среднем за матч.
И что еще важнее, они «съели» его время в большинстве. А большинство было ведь хлебом Овечкина. При этом и меткость его бросков существенно снизилась. У любимых бросков в касание при численном преимуществе — аж до 20%. Ничего не поделаешь: в таком возрасте пропадает многое.
С другой стороны, игру «Вашингтона» Александр Овечкин вроде бы не портит. И до финиша регулярного чемпионата еще 68 игр. А после него «Вашингтон» наверняка еще посражается в play-off. И до непобитого рекорда Гретцки не так уж далеко: у россиянина 1007 шайб, у канадца — 1116. А ветераны, как правило, со скрипом набирают обороты в сезоне — известный факт. Интрига, в общем, любопытная.