Пас нерукотворный

Поздравляли, однако, не только его, но и игрока, который заработал в актив результативную передачу, отправив Хатсона в путь. Для Овечкина она была 762-й в регулярных чемпионатах НХЛ. По этому показателю он сравнялся с хоккеистом, которому принадлежал клубный рекорд. До сих пор лучшим ассистентом в истории «Вашингтона» был Никлас Бэкстрём. Этот шведский форвард попрощался с НХЛ три года назад, а до этого полтора десятилетия был основным плеймейкером команды, чаще всего выходя в звене с ее российским лидером. Их связка считалась чуть ли не самой грозной в лиге — прекрасно понимали и дополняли друг друга.