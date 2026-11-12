Костя возвращается
Мальчику нужна реабилитация после тяжелой аварии
Год назад в жизни Кости Зотова из Чувашии произошла трагедия. Ему тогда только исполнилось 15. Он ехал на питбайке и на всем ходу врезался в старый, ржавый, незаметный на фоне леса шлагбаум. Мальчика пришлось буквально собирать по частям. Чудо, что он выжил. И еще большее чудо то, чего он достиг за год реабилитации. Костя с редкостным упорством идет к восстановлению, но не может все сделать сам: нужна качественная реабилитация. Но стоит она больше миллиона рублей.
В 15 лет Костя уже знал свое будущее. Когда окончит школу в родном Новочебоксарске, поступит в железнодорожный колледж в Питере. А оттуда — в машинисты «Сапсана». Летишь 200 км/ч, зорко смотришь вперед из-под козырька форменной фуражки, а в груди — счастье. Требования к физической форме в колледже высокие, но с этим проблем не было. Со второго класса Костя занимался туризмом, ходил по сложным маршрутам. В походах каждый раз новые друзья, в школе старые, все отлично.
Жизнь круто поменялась в прошлом ноябре.
Новочебоксарск стоит на правом берегу Волги. А по ту сторону реки — леса, поля, дачи. Вместе с одноклассниками Костя отправился на левый берег кататься. Питбайк — это что-то между мотоциклом и мопедом. Небольшой и не очень мощный, права не нужны, возрастных ограничений нет, но ездить можно только по лесам-полям и по проселкам, не по обычным дорогам.
— Костя уже три года ездил на даче на питбайке,— говорит мама Наталья.— Он очень взрослый и ответственный. Когда вечером мне позвонили из полиции, я просто поверить не могла — до тех пор, пока мы с дочкой не примчались в больницу.
Наталью пригласили на консилиум, чтобы подписать согласие на операцию. Все было как в тумане. Черепно-мозговая травма, частичный разрыв спинного мозга, перелом позвонков, лопатки, ключицы, ребер, челюсти, прободение плевральной полости… Как там появился проклятый шлагбаум, какую дорогу перекрывал, почему его не убрали много лет назад? Никто не знает, «следственные действия не проводились», сообщили в полиции.
Непонятно было, выживет ли Костя. Каждый день у его кровати собиралось по семь-восемь врачей — решали, как быть. Операция, еще одна операция. Костя остался жить, но потерял способность двигаться — шевелил только руками, да и то чуть-чуть.
— Я не знаю, что сын тогда чувствовал,— говорит Наталья.— Ужас, отчаяние? Он ничего про это не говорил.
О чем думать, если ты жив, но жизнь для тебя кончилась? Никто не давал прогнозов. Восстановятся движения? Человеческий мозг пластичен, одни участки могут взять на себя работу других, поврежденных. Но не беспредельно пластичен.
Костя боролся изо всех сил. Постепенно заработали руки. Месяц он учился держать ложку. Три месяца — надевать футболку, цепляясь одной рукой за надкроватный держатель. Он упражнялся с полуторалитровыми бутылками вместо гантелей, потом — с настоящими гантелями. Научился сам пересаживаться в коляску.
Костя уже трижды был в реабилитационных центрах. Один раз по ОМС и дважды — с помощью благотворителей, в московском центре «Преодоление».
— В «Преодолении» очень хорошие специалисты и очень плотный график, тобой все время занимаются,— говорит он.
Очень важен собственный настрой. Костя просто не представляет себе жизнь, где он что-то делает не самостоятельно. В «Преодоление» — в 15 лет, через несколько месяцев после тяжелейшей травмы — он ездил один. Сам так решил.
— Я, когда просыпаюсь, первым делом разминаю ноги — как следует, так, что руки болят. Это очень важно,— рассказывает Костя.— Потом в туалет, в душ обязательно. Конечно, сам, мама не помогает — мне 16 лет уже! Потом сажусь за электрические педали — это чтобы кровь в ногах не застаивалась. Если у меня дома что-то не получается, например встать с пола, запоминаю и потом говорю об этом на реабилитации, и мне помогают это освоить.
Костина жизнь ни за что не пойдет под откос. Тяжело было расстаться с мечтой о «Сапсане», но Костя уже решил стать психологом: ситуация к такому выбору располагает. Днем он учится, а по вечерам гуляет со своей девушкой. Помощь нужна только на лестничном пролете от лифта до выхода, дальше — сам.
В будущем есть шанс освоить ходунки и не зависеть от коляски. Но Костя ставит себе цели по чуть-чуть. Сделал — пошел дальше. Сейчас главное — укрепить мышцы, чтобы они держали позвоночник и не так болела спина. В «Преодолении» ему объяснят, как действовать. Надо только собрать деньги на очередную реабилитацию. Костя использует ее на все 100%.
Газета «Коммерсантъ» №210от 13.11.2026, стр. 6