Костя возвращается

Год назад в жизни Кости Зотова из Чувашии произошла трагедия. Ему тогда только исполнилось 15. Он ехал на питбайке и на всем ходу врезался в старый, ржавый, незаметный на фоне леса шлагбаум. Мальчика пришлось буквально собирать по частям. Чудо, что он выжил. И еще большее чудо то, чего он достиг за год реабилитации. Костя с редкостным упорством идет к восстановлению, но не может все сделать сам: нужна качественная реабилитация. Но стоит она больше миллиона рублей.