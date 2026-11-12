В Челябинской области изъяли нелегальный алкоголь и табак на 24 млн рублей

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, за 5 дней из незаконного оборота было изъято 1,2 тыс. литров немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 154 тыс. единиц табачной и никотиносодержащей продукции. Общая стоимость изъятого — более 24 млн руб.