В новогоднем брендбуке Ярославля обыграли мем «6-7»

Агентство разрабатывает брендбук каждый год, чтобы оформить Ярославль к Новому году в едином стиле. На других иллюстрациях медведь держит елку, играет в хоккей и катается на лыжах. В оформлении также использованы изображения городских зданий и узоры на основе ярославских изразцов.