В новогоднем брендбуке Ярославля обыграли мем «6-7»
В новогоднем брендбуке Ярославля на одном из изображений медведь в варежках подбрасывает цифры 6 и 7. Руководство по праздничному оформлению города 10 ноября опубликовало муниципальное агентство по рекламе.
Цифры зависли над раскрытыми лапами медведя на разной высоте. Так дизайнеры изобразили смену 2026 года на 2027-й. Поза медведя напоминает жест из интернет-мема «6-7», в котором раскрытые ладони поочередно поднимают и опускают. В описании фирменного стиля мем не упоминается.
Агентство разрабатывает брендбук каждый год, чтобы оформить Ярославль к Новому году в едином стиле. На других иллюстрациях медведь держит елку, играет в хоккей и катается на лыжах. В оформлении также использованы изображения городских зданий и узоры на основе ярославских изразцов.
Мем «6-7» распространился в 2025 году благодаря роликам о баскетболе под песню «Doot Doot (6 7)» американского рэпера Skrilla. В том же году Dictionary.com выбрал «6-7» словом года.