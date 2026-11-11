Спецтехника для вывоза ТКО в горах поступила в Сочи
В Сочи на три месяца передали для опытной эксплуатации газомоторный мусоровоз, предназначенный для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Спецтехнику городскому предприятию «Профисервис» предоставила компания-изготовитель. Машина будет работать на маршруте от улицы Транспортной до Красной Поляны, чтобы оценить ее возможности в условиях горной местности.
Мусоровоз построен на шасси и кабине марки АМТ. Он оснащен специальной надстройкой для механизированной загрузки, уплотнения и транспортировки отходов. В качестве моторного топлива используется метан, что, по данным производителя, позволяет снизить выбросы загрязняющих веществ по сравнению с дизельными двигателями и потенциально сократить расходы на топливо.
В течение трех месяцев специалисты «Профисервиса» оценят работу машины при вывозе отходов с контейнерных площадок на горном маршруте. По итогам опытной эксплуатации можно будет судить о целесообразности использования такой техники в Сочи.