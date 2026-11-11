Спецтехника для вывоза ТКО в горах поступила в Сочи

В Сочи на три месяца передали для опытной эксплуатации газомоторный мусоровоз, предназначенный для сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Спецтехнику городскому предприятию «Профисервис» предоставила компания-изготовитель. Машина будет работать на маршруте от улицы Транспортной до Красной Поляны, чтобы оценить ее возможности в условиях горной местности.