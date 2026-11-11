Кассация подтвердила изъятие 191 газопровода у ОАО «Даггаз» в пользу муниципалитетов Дагестана
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в многолетнем споре вокруг газораспределительной сети Республики Дагестан. Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ОАО «Даггаз», оставив в силе решения нижестоящих инстанций об истребовании 191 газопровода низкого давления в пользу муниципальных образований региона.
Иск к газораспределительной организации в интересах 23 муниципальных образований (включая города Дербент, Хасавюрт, Кизляр, Каспийск и другие) и неопределенного круга лиц предъявила прокуратура Республики Дагестан. Надзорное ведомство потребовало истребовать из незаконного владения газопроводы общей протяженностью в десятки тысяч метров, а также аннулировать записи в ЕГРН о праве собственности компании на эти объекты.
ОАО «Даггаз» защищалось, ссылаясь на результаты приватизации начала 1990-х годов. Компания утверждала, что сети перешли ей на законных основаниях при преобразовании производственного объединения «Даггаз» в акционерное общество.
Арбитражный суд Республики Дагестан (решение от 15.12.2025) и Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 27.05.2026) встали на сторону прокуратуры.
Ключевым аргументом судов стало отсутствие спорных объектов в документах приватизации. Суды установили, что архивная копия плана приватизации АООТ «Даггаз» от 1993 года не содержит перечня газопроводов, а представленные обществом расшифровки баланса признаны недопустимыми доказательствами. В частности, в документах фигурировали адреса, которых не существовало на момент приватизации (например, улица М. Халилова в Каспийске, появившаяся только в 1998 году).
Кроме того, суды указали, что объекты газоснабжения относятся к имуществу, ограниченному в обороте. Согласно Указу Президента РФ от 08.12.1992 № 1559, такие объекты относятся к муниципальной собственности и не подлежали передаче в частные руки в обход специальных процедур.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в постановлении от 29 октября 2026 года подтвердил законность выводов коллег. Суд отказал «Даггазу» в приобщении новых доказательств о приватизации и в назначении экспертизы, указав, что компания не обосновала невозможность заявить эти ходатайства в первой инстанции.
Таким образом, судебные акты вступили в законную силу. ОАО «Даггаз» обязано передать 191 газопровод муниципалитетам, а Росреестр обязан погасить записи о праве собственности компании. Это решение лишает «Даггаз» имущественной базы для оказания услуг по транспортировке газа в большинстве районов республики, что может привести к смене гарантирующей организации в регионе.