Кассация подтвердила изъятие 191 газопровода у ОАО «Даггаз» в пользу муниципалитетов Дагестана

Ключевым аргументом судов стало отсутствие спорных объектов в документах приватизации. Суды установили, что архивная копия плана приватизации АООТ «Даггаз» от 1993 года не содержит перечня газопроводов, а представленные обществом расшифровки баланса признаны недопустимыми доказательствами. В частности, в документах фигурировали адреса, которых не существовало на момент приватизации (например, улица М. Халилова в Каспийске, появившаяся только в 1998 году).