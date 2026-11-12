Аренда под оптимизацией

«В классе А после нескольких лет высокого спроса наступило затишье: вакансия выросла, ставки перестали расти, а по отдельным объектам даже снизились. Но это не массовое явление, а частные случаи, обычно по не самым ликвидным объектам, владельцы которых испытывают разного рода сложности. Собственники ликвидных объектов не демпингуют: их расходы на содержание зданий, обслуживание кредитов, налоги и прочие издержки постоянно растут, поэтому массовых дисконтов быть просто не может. Например, мы готовы обсуждать скидки только с крупными арендаторами, готовыми занять большую площадь,— сейчас идет арендная кампания по четырем новым бизнес-центрам сети, и мы заинтересованы сдать их крупным клиентам, поэтому идем на уступки. По ним сегодня действительно есть возможность зафиксировать выгодные условия»,— отмечает Дмитрий Золин. «Если говорить о возможностях существенной экономии для всех арендаторов, то мы предлагаем ее на капитальных затратах. У нас есть пул освободившихся помещений с готовой премиальной отделкой, разводкой сетей, переговорными и даже мебелью — в них можно заехать практически завтра»,— добавляет он.