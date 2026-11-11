В Полевском открыли мечеть на 200 человек
В Полевском (Свердловская область) состоялась церемония открытия «Мечети матерей», рассчитанной на 200 человек, передает корреспондент «Ъ-Урал». Во время открытия присутствовали вице-губернатор региона Василий Козлов, пилот Дамир Юсупов, награжденный званием Героя России за предотвращение катастрофы в 2019 году, когда совершил аварийную посадку самолета после столкновения со стаей чаек.
Василий Козлов во время церемонии открытия рассказал, что это событие значимо не только для мусульманской общины, но и для всего нашего многонационального общества. Особенно символично, что оно проходит в Год единства народов России. «Всех нас объединяют общие ценности: уважение к традициям каждого народа, умение жить рядом, сохранять свою идентичность и ценить общую Родину», — рассказал чиновник.
По словам Дамира Юсупова, строительство мечети для него было долгом перед общиной и Всевышним. «Я лично участвовал в возведении и помогали многие: спонсоры, меценаты, люди, которые делали пожертвования», — сказал пилот.
Мечеть представляет собой одноэтажное куполообразное здание с минаретом. В комплекс входят молельный зал и учебные классы. Инициатором строительства выступила мусульманская религиозная организация «Нур Ислам» из поселка Зюзельский (Свердловская область), где находилась ближайшая к Полевскому мечеть.