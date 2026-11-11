В Полевском открыли мечеть на 200 человек

Василий Козлов во время церемонии открытия рассказал, что это событие значимо не только для мусульманской общины, но и для всего нашего многонационального общества. Особенно символично, что оно проходит в Год единства народов России. «Всех нас объединяют общие ценности: уважение к традициям каждого народа, умение жить рядом, сохранять свою идентичность и ценить общую Родину», — рассказал чиновник.