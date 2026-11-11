На благоустройство сквера на улице Щирова в Сириусе потратят 107 млн рублей

Заказчик планирует выполнить работы в два этапа. На первый этап предусмотрели 25,19 млн руб. в 2026 году, на второй — 81,84 млн руб. в 2027 году. Завершить благоустройство подрядчик должен до 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 ноября, итоги торгов планируют подвести 20 ноября.