На благоустройство сквера на улице Щирова в Сириусе потратят 107 млн рублей
МБУ «Парки федеральной территории „Сириус“» объявило электронный аукцион на благоустройство сквера на улице Щирова. Начальная цена контракта составляет 107,03 млн руб. Информация об этих планах появилась в Единой информационной системе в сфере закупок 11 ноября.
Заказчик планирует выполнить работы в два этапа. На первый этап предусмотрели 25,19 млн руб. в 2026 году, на второй — 81,84 млн руб. в 2027 году. Завершить благоустройство подрядчик должен до 31 декабря 2027 года. Заявки на участие в аукционе принимают до 19 ноября, итоги торгов планируют подвести 20 ноября.
Согласно условиям закупки, первый этап должен завершиться 31 января 2027 года. На него заказчик выделил средства в пределах финансирования 2026 года. Второй этап рассчитан на период с 1 января по 31 декабря 2027 года. Таким образом, основная часть расходов — около 76,5% стоимости контракта — придется на следующий год.
Подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения контракта в размере 10,7 млн руб., что составляет 10% начальной цены. Еще 1,07 млн руб. предусмотрели в качестве обеспечения гарантийных обязательств. Участник аукциона также должен обеспечить заявку на 1,07 млн руб. При этом заказчик установил требование привлекать к выполнению работ субподрядчиков из числа малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций. Их доля должна составить не менее 60% стоимости контракта.
Сквер на улице Щирова уже входит в число общественных пространств, за которыми следят коммунальные службы «Сириуса». Согласно документам государственной программы формирования комфортной городской среды, площадь сквера составляет 6,25 тыс. кв. м. Из них 1,7 тыс. кв. м приходится на территорию с зелеными насаждениями, требующими регулярного ухода.
В течение 2026 года администрация сообщала о работах на этой территории. В частности, специалисты проводили санитарную и формовочную обрезку растений, подстригали живую изгородь, косили траву и вывозили растительные отходы.
Сквер также фигурирует в обращениях жителей на муниципальную цифровую платформу «Мой Сириус». В частности, горожане сообщали о повреждении скамейки и поражении туи вредителями. В качестве результатов администрация указывала ремонт скамейки с заменой утраченных деталей и санитарную обрезку поврежденных веток.
Благоустройство общественных пространств входит в государственную программу федеральной территории «Сириус» «Формирование комфортной городской среды». В октябре 2026 года администрация внесла в нее изменения. Согласно обновленному финансовому плану, на подпрограмму развития и благоустройства общественных пространств предусмотрели 6,14 млрд руб. В том числе 1,19 млрд руб. приходится на 2026 год и 805,08 млн руб. — на 2027-й. Общий объем финансирования программы на 2024–2028 годы составляет 19,47 млрд руб.
В администрации «Сириуса» также отчитывались о благоустройстве других общественных пространств. В 2025 году в порядок привели сквер на улице Станиславского и бульвар Надежд, обновили пешеходную инфраструктуру и создали новые велосипедные маршруты.