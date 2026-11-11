Жителя Удмуртии арестовали по обвинению в разбое с участием подростка
Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
Сарапульский райсуд Удмуртии арестовал 50-летнего жителя села Каракулино за разбойное нападение вместе с подростком на прохожего. Следствие считает, что они похитили у потерпевшего золотую цепочку и крестик, сообщает пресс-служба судов республики.
Нападение произошло в сентябре. Неоднократно судимый фигурант, будучи пьяным, договорился о преступлении с подростком. Вооружившись игрушечным пистолетом, они сели на велосипеды, догнали прохожего и напали на него. Это произошло ночью.
Обвиняемый признал свою вину и просил суд отправить его под домашний арест. Судебная инстанция пришла к выводу, что фигурант может повлиять на подростка и свидетелей, поэтому заключила его под стражу на два месяца.
Подсудимому предъявлено обвинение в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением предмета в качестве оружия и причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 162 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.