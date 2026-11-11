На зимнюю уборку дорог в Сочи направят 140 млн рублей
В Сочи на зимнее содержание автомобильных дорог предусмотрели 140 млн руб. К работам подготовили более 250 специалистов и специализированную технику. Также сформирован запас противогололедных материалов. Об этом сообщили в администрации города по итогам совещания под председательством главы Сочи Андрея Прошунина.
В горном кластере для уборки дорог планируют задействовать 70 единиц специализированной техники. Запас противогололедных материалов там составит более 19,5 тыс. тонн. На автомобильной дороге Сочи—Хоста будут работать девять единиц техники, для нее подготовят 200 тонн реагентов.
Кроме того, муниципальные контракты, заключенные администрациями внутригородских районов, предусматривают привлечение около 35 единиц техники.
Андрей Прошунин поручил профильным службам следить за состоянием дорог, оперативно реагировать на снегопады и образование наледи. Особое внимание планируют уделить горному кластеру, где погодные условия требуют дополнительной подготовки.
На совещании также обсудили предстоящий ремонт железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе—Адлер. Из-за работ с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября временно остановят движение поездов на участке Лазаревская—Сочи. В эти периоды также не будет пригородного железнодорожного сообщения между двумя станциями.
При этом поезда до станции «Лазаревская» и из Сочи в направлении «Розы Хутор» продолжат ходить по расписанию. Актуальную информацию о движении поездов можно будет найти на официальном сайте РЖД.
Глава Сочи поручил профильным подразделениям подготовить транспортную логистику на время ограничений, проработать альтернативные маршруты и своевременно информировать жителей и туристов об изменениях в расписании.