На зимнюю уборку дорог в Сочи направят 140 млн рублей

На совещании также обсудили предстоящий ремонт железнодорожной инфраструктуры на участке Туапсе—Адлер. Из-за работ с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября временно остановят движение поездов на участке Лазаревская—Сочи. В эти периоды также не будет пригородного железнодорожного сообщения между двумя станциями.