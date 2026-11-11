В Минфине исключили рост потребления алкоголя из-за онлайн-продажи вина
Продажа вина через «Почту России» не приведет к росту потребления алкоголя, считает статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов. По его мнению, продажи перераспределятся между разными каналами.
«Предполагается перераспределение продаж между традиционными каналами традиционной розницы, общепита. А канал продаж через "Почту России" в совокупности не приведет к росту потребления, потому что рынок и без того сокращается»,— сказал господин Сазанов на пленарном заседании Госдумы (цитата по ТАСС).
Эксперимент по продаже алкоголя через «Почту России» обсуждают Минсельхоз, Минэкономики и Минпромторг. Он рассчитан на три года. Если будут выявлены негативные результаты, он может завершиться и раньше срока, подчеркнул Алексей Сазанов. «Цель эксперимента — проверить возможность продажи через единое окно в лице "Почты России" алкоголя и посмотреть на эффекты, которые будут проходить»,— добавил он.