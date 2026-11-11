В Минфине исключили рост потребления алкоголя из-за онлайн-продажи вина

Эксперимент по продаже алкоголя через «Почту России» обсуждают Минсельхоз, Минэкономики и Минпромторг. Он рассчитан на три года. Если будут выявлены негативные результаты, он может завершиться и раньше срока, подчеркнул Алексей Сазанов. «Цель эксперимента — проверить возможность продажи через единое окно в лице "Почты России" алкоголя и посмотреть на эффекты, которые будут проходить»,— добавил он.