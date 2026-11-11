Пять миллионов мелочью: ПСБ подвел итоги «Монетной недели»
Несколько регионов ЦФО вышли в лидеры рейтинга
За время всероссийской осенней акции «Монетная неделя» около миллиона россиян принесли в отделения ПСБ 1,5 млн монет различным номиналом на общую сумму свыше пяти млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 6,8 тонн.
Чаще всего люди возвращали в банк монеты номиналом один рубль — их доля составила более 30% от общего количества собранной мелочи. Второе и третье места по популярности делят монеты номиналом десять рублей и два рубля, доли которых составляют 23 и 13% соответственно. Граждане также сдавали копеечные и пятикопечные монеты – их совокупная доля составила более 4% от общего числа собранной мелочи.
Больше всего мелочи было собрано в Брянском офисе ПСБ: туда жители принесли более 288 тысяч монет на общую сумму более 1,1 млн руб. Наибольшее количество копеечных монет приняли на Дальнем Востоке — 4 740 штук, а лидером по сбору пятикопеечных монет стал Приволжский филиал банка, который за время проведения акции обменял 4 124 монет.
Самая маленькая обменная операция в ПСБ — четыре монеты различным номиналом на общую сумму 22 рубля 10 копеек — прошла в Великом Новгороде. А самая крупная – в Смоленске: за один раз на кассе банка приняли 45 тысяч монет различным номиналом на сумму 45 тысяч рублей. Чаще всего люди обменивали монеты на наличные деньги.
«В отделениях ПСБ граждане обменяли на 15% больше мелочи, чем в период весенней акции. На фоне повсеместного распространения безналичных платежей монеты по-прежнему остаются в обороте — без них сложно представить сдачу в магазине или быстрый размен крупной суммы. При этом часто мелкие наличные деньги незаметно скапливаются в кошельках, и многим из нас приходится решать утилитарную задачу. Акция «Монетная неделя» помогает быстро и легко обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить на счет, а также значительно снижает нагрузку на производство новых монет», — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.