Пять миллионов мелочью: ПСБ подвел итоги «Монетной недели»

«В отделениях ПСБ граждане обменяли на 15% больше мелочи, чем в период весенней акции. На фоне повсеместного распространения безналичных платежей монеты по-прежнему остаются в обороте — без них сложно представить сдачу в магазине или быстрый размен крупной суммы. При этом часто мелкие наличные деньги незаметно скапливаются в кошельках, и многим из нас приходится решать утилитарную задачу. Акция «Монетная неделя» помогает быстро и легко обменять скопившуюся мелочь на купюры или зачислить на счет, а также значительно снижает нагрузку на производство новых монет», — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов.