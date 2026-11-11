Зеленую рощу ставят на учет

Не согласилось с решением суда и ООО «Примасоле». Компания владеет 1,3 га рядом с выставочным комплексом «Уфа Экспо», там планируется строительство жилого комплекса на 1,8 тыс. человек. По мнению застройщика, принадлежащие ему участки имеют виды разрешенного использования, не предусматривающие размещение городских лесов. Компания в числе прочего обратила внимание на вступившее в силу решение арбитражного суда Башкирии, обязавшего мэрию Уфы исключить сведения о лесах с участка, принадлежащего «Примасоле» (см. «Ъ» от 28 ноября 2024 года), а также действующий спор по поводу регистрации проектов планировки и межевания квартала.