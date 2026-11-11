Зеленую рощу ставят на учет
От мэрии Уфы требуют зарегистрировать городские леса
Прокуратура пытается через суд обязать мэрию и Управление имуществом казны Башкирии поставить на кадастровый учет леса в микрорайоне Зеленая роща — на склоне между улицей Менделеева и рекой Уфа. Бездействие властей, полагают в ведомстве, угрожает утратой зеленых насаждений, что может нарушить права граждан на благоприятную экологию и свободу пребывания в лесах. На защиту чиновников встала компания «Примасоле», которая рядом со спорной территорией возводит многоквартирные дома.
12 ноября Октябрьский районный суд Уфы повторно рассмотрит иск прокуратуры Уфы к городской администрации и Управлению имуществом казны республики о постановке на кадастровый учет городских лесов на склоне между улицей Менделеева и рекой Уфа.
Поводом для внимания городской прокуратуры стали планы руководства республики построить математический лицей-интернат неподалеку от Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. По мнению надзорного ведомства, стройплощадка пересекается с участками Уфимского городского лесничества, которые до сих пор не поставлены на кадастровый учет. С зеленой зоной пересекаются и другие участки без зарегистрированного права собственности и сведений о городских лесах.
Бездействие властей, считают в прокуратуре, создает правовую неопределенность и может повлечь передачу участков с насаждениями под строительство жилья, что прямо противоречит правовому режиму их охраны. Тем самым, по мнению истца, будут нарушены права граждан на благоприятную экологию и свободу пребывания в лесах.
6 мая Октябрьский райсуд Уфы удовлетворил исковые требования, обязав ответчиков поставить спорные участки на учет и зарегистрировать на них право муниципальной и республиканской собственности.
В апелляционной жалобе мэрия Уфы заявляла, что городские леса не могут находиться в муниципальной собственности. Кроме того, администрация уже заключила контракты с Рослесинфоргом и индивидуальным предпринимателем Дмитрием Квашниным на постановку участков на кадастровый учет. Также ответчик настаивал на противоречиях в государственном лесном реестре и ЕГРН: из последнего следовало, что некоторые участки не пересекаются с городскими лесами.
Не согласилось с решением суда и ООО «Примасоле». Компания владеет 1,3 га рядом с выставочным комплексом «Уфа Экспо», там планируется строительство жилого комплекса на 1,8 тыс. человек. По мнению застройщика, принадлежащие ему участки имеют виды разрешенного использования, не предусматривающие размещение городских лесов. Компания в числе прочего обратила внимание на вступившее в силу решение арбитражного суда Башкирии, обязавшего мэрию Уфы исключить сведения о лесах с участка, принадлежащего «Примасоле» (см. «Ъ» от 28 ноября 2024 года), а также действующий спор по поводу регистрации проектов планировки и межевания квартала.
«Поскольку сведения о городских лесах в ЕГРН отсутствуют, фактическое наличие древесно-кустарниковой растительности не может подтверждать наличие городских лесов», — говорится в жалобе.
Также компания обратила внимание на то, что в пределах одного из спорных участков возводятся жилые дома, в которых проданы более 430 квартир.
30 сентября Верховный суд Башкирии вернул иск на повторное рассмотрение. Апелляционная коллегия, в частности, сослалась на строящиеся дома и разбирательство по проектам планировки и межевания. Кроме того, суд первой инстанции обязали рассмотреть вопрос о привлечении в качестве третьего лица Дмитрия Квашнина, а также изучить необходимость осмотра лесных территорий участниками спора.
В возобновившемся процессе помимо истца и ответчиков примут участие «Примасоле», заказчик и генподрядчик строительства математического лицея Управление капитального строительства Башкирии и ООО «СМК-10», ООО «Специализированный застройщик "Анмар"» (входит в группу компаний «Гранель», строит на спорной территории ЖК «Лесная симфония». — «Ъ»), подразделения мэрии. Кроме того, заинтересованными лицами выступают несколько банков, а также ООО «Управляющая компания "Фортис-Инвест"» — под его управлением находится закрытый паевый инвестиционный фонд недвижимости «Уфа Экспо», владеющий помещениями в одноименном выставочном комплексе.
В пресс-службе мэрии Уфы заявили «Ъ» о несогласии с претензиями прокуратуры, так как администрация уже заключила контракт о постановке городских лесов на кадастровый учет и приняла меры по оформлению земель в муниципальную собственность.
Коммерсантъ (Уфа) №209от 12.11.2026, стр. 8