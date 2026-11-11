В Ленобласти сбили 146 БПЛА: в порту Усть-Луга произошел пожар
Опасность атаки БПЛА в регионе объявили в 00:30
Силы ПВО за ночь сбили над Ленинградской областью 146 беспилотников. В результате атаки, по предварительным данным, произошло попадание в портовой зоне Усть-Луги и начался пожар, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Необходимые силы и средства приступили к тушению»,— написал господин Дрозденко в своем канале в Telegram. Информация о последствиях атаки уточняется.
Кроме того, в Усть-Луге произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. О возможных последствиях отключения губернатор не сообщил.
Опасность атаки БПЛА в Ленинградской области объявили около 00:30. Власти также предупреждали жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.