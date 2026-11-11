Начальника магнитогорской ИК-18 заключили под стражу

Начальник колонии пробудет в СИЗО до 10 января 2027 года. Следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта дела — 38-летнего заключенного, которому вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). По данным следствия, осужденный получил криминальный статус во время отбывания наказания. С 2023 года он назначал и отстранял лиц, неформально контролирующих заключенных, занимался распространением телефонов и устанавливал правила поведения. Начальник учреждения, зная об этом, передал осужденному часть функций по контролю за заключенными. Кроме того, он предупреждал сообщника о планируемых обысках и проверках и позволял свободно передвигаться по территории ИК.