В 31 воронежскую гостиницу будут заселять через «Макс»
В Воронежской области 31 «объект туристической инфраструктуры» подключили к сервису заселения с помощью цифрового ID в мессенджере «Макс». Среди объектов — крупные гостиницы и отели, в том числе Azimut, Hampton by Hilton, Mercure, Marriott, Cosmos и «Бенефит плаза», «Дегас», а также другие предприятия индустрии гостеприимства в районах области, санатории и базы отдыха. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в министерстве предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области.
По данным ведомства на 10 ноября, 27 из 31 объекта имеют фонд более 50 номеров, еще четыре — менее 50. С 1 сентября 2026-го использование цифрового ID при заселении стало обязательным для гостиниц с номерным фондом более 50 штук. Для объектов с меньшим количеством номеров это требование вступит в силу 1 сентября 2028 года. Если у гостя нет телефона, приложения «Макс» или доступа к интернету, его могут зарегистрировать «стандартным способом по бумажному документу».
В министерстве объяснили «Ъ-Черноземье» внедрение нового способа заселения «процессом цифровой трансформации туристической отрасли и формированием экосистемы цифрового гостеприимства». По мнению ведомства, это «должно способствовать улучшению туристического имиджа Воронежской области и повышению качества обслуживания гостей».
Цифровой ID для заселения — технология, реализованная в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Сервис позволяет подтвердить личность при регистрации без предъявления бумажного паспорта или свидетельства о рождении. Он доступен гражданам России, в том числе тем, кто заселяется с несовершеннолетними детьми.
В октябре «Ъ-Черноземье» сообщал, что Воронежской области сократили федеральную субсидию на развитие туристической инфраструктуры: с 302,2 млн до 208,5 млн руб. — на 93,7 млн руб., или 31%. Изменения местные власти объяснили «экономией при проведении строительно-монтажных работ и исключением излишних средств, ранее заложенных в федеральном бюджете».