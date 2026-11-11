В 31 воронежскую гостиницу будут заселять через «Макс»

По данным ведомства на 10 ноября, 27 из 31 объекта имеют фонд более 50 номеров, еще четыре — менее 50. С 1 сентября 2026-го использование цифрового ID при заселении стало обязательным для гостиниц с номерным фондом более 50 штук. Для объектов с меньшим количеством номеров это требование вступит в силу 1 сентября 2028 года. Если у гостя нет телефона, приложения «Макс» или доступа к интернету, его могут зарегистрировать «стандартным способом по бумажному документу».