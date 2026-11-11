В Уфимском районе построят придорожный комплекс за 150 млн рублей

ООО «Топливная компания „Ирбис-РБ“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 года. Основной собственник — татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, совладелец топливной компании «Транзитсити», развивающей сеть придорожных комплексов под брендом Irbis. В 2025 году при выручке 1,47 млрд руб. чистая прибыль «Ирбис-РБ» составила 30,4 млн руб.