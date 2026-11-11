В Уфимском районе построят придорожный комплекс за 150 млн рублей
ООО «Топливная компания "Ирбис-РБ"» намерено построить придорожный комплекс в Уфимском районе, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Объем инвестиций составит 150 млн руб. Ранее проект включили в перечень приоритетных, поэтому ей предоставили земельный участок в аренду без торгов.
В состав комплекса, в котором создадут 20 рабочих мест, войдут АЗС со станцией зарядки электромобилей, кафе с минимаркетом и автостоянка.
Это не первый инвестпроект «Ирбис-РБ» в республике. Ранее компания открыла АЗС в селе Зубово не без помощи арбитражного суда республики, который разрешил ввести объект в эксплуатацию, несмотря на его строительство без разрешительных документов.
ООО «Топливная компания „Ирбис-РБ“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в селе Авдон Уфимского района в октябре 2020 года. Основной собственник — татарстанский предприниматель Ринат Гаптельхаков, совладелец топливной компании «Транзитсити», развивающей сеть придорожных комплексов под брендом Irbis. В 2025 году при выручке 1,47 млрд руб. чистая прибыль «Ирбис-РБ» составила 30,4 млн руб.