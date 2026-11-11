Бывшего замглавы Красноармейского округа ждет суд за превышение полномочий
СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы по ЖКХ Красноармейского муниципального округа Евгения Кундиуса. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в 2024 году по устному указанию Евгения Кундиуса между муниципальным предприятием и компанией был заключен договор без проведения необходимых торгов. По соглашению необходимо было присоединить сети водоотведения к централизованной системе и проложить канализационные сети в селе Миасское, где проживает бывший замглавы округа. Евгений Кундиус подписал смету, по которой стоимость работ была завышена на 1,7 млн руб., до 18,1 млн руб. Подрядчику выплатили денежные средства из бюджета.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу. Материалы дела направлены в Красноармейский районный суд.