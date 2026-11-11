Бывшего замглавы Красноармейского округа ждет суд за превышение полномочий

По версии следствия, в 2024 году по устному указанию Евгения Кундиуса между муниципальным предприятием и компанией был заключен договор без проведения необходимых торгов. По соглашению необходимо было присоединить сети водоотведения к централизованной системе и проложить канализационные сети в селе Миасское, где проживает бывший замглавы округа. Евгений Кундиус подписал смету, по которой стоимость работ была завышена на 1,7 млн руб., до 18,1 млн руб. Подрядчику выплатили денежные средства из бюджета.