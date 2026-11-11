Двое саратовцев оштрафованы за публикацию видео с последствиями атак БПЛА
Они заплатят от 3 до 5 тыс. рублей
В Саратовской области двоих местных жителей оштрафовали за размещение в сети видео с последствиями атак беспилотников. Мировой суд привлек их к административной ответственности по инициативе комитета региональной безопасности, сообщили в ведомстве.
42-летний мужчина и 41-летняя женщина опубликовали на открытой интернет-платформе материалы, демонстрирующие ущерб от прилета БПЛА. Они были выявлены в ходе регулярного мониторинга информационного пространства. Действия нарушителей квалифицированы как нарушение решений Оперативного штаба области.
В отношении саратовцев было возбуждено производство по ст. 7.5.1 регионального закона об административных правонарушениях. Штрафы для физлиц составляют от 3 до 5 тыс. руб., для должностных — от 20 до 50 тыс. руб. В комитете регбезопасности находится еще четыре аналогичных материала.