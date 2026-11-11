В Уфе директора картингклуба оштрафовали на 450 тысяч рублей за травму ребенка
Октябрьский районный суд Уфы приговорил директора картингклуба к штрафу в 450 тыс. руб. за травму ребенка, сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии. Она признана виновной в оказании небезопасных услуг (п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ).
В марте 2021 года в картингклубе школьница получила тяжкие телесные повреждения. Оператор, не знавший правил техники безопасности при использовании аттракциона, не проверил экипировку несовершеннолетней и допустил ее к заезду на двухместном карте. Во время заезда шарф ребенка запутался в подвижных частях карта. Отмечается, что работодатель не ознакомила сотрудника с эксплуатационной документацией.
Подсудимая не признала вину. Во время судебного следствия она добровольно выплатила пострадавшей 200 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда.
Суд постановил взыскать с нее 600 тысяч рублей компенсации морального вреда.