В Уфе директора картингклуба оштрафовали на 450 тысяч рублей за травму ребенка

В марте 2021 года в картингклубе школьница получила тяжкие телесные повреждения. Оператор, не знавший правил техники безопасности при использовании аттракциона, не проверил экипировку несовершеннолетней и допустил ее к заезду на двухместном карте. Во время заезда шарф ребенка запутался в подвижных частях карта. Отмечается, что работодатель не ознакомила сотрудника с эксплуатационной документацией.