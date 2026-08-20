Мать погибшего на СВО тамбовчанина лишили выплат в пользу его бабушки

Бондарский районный суд Тамбовской области лишил биологическую мать участника СВО права на выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего, признал бабушку военного его фактическим воспитателем и утвердил за ней право на меры социальной поддержки. Об этом 20 августа сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным суда, мать погибшего участника СВО покинула семью в 2008 году, оставив трехлетнего сына на попечение бабушки и дедушки. В течение последующих лет она не проживала с ребенком, не участвовала в его воспитании и не оказывала ему материальной помощи. В 2013-м суд признал женщину безвестно отсутствующей, а бабушке было передано опекунство над внуком. Она же и обратилась в суд с иском о лишении матери права на выплаты.

В судебном заседании мать признала, что не платила алименты и не брала ребенка на воспитание, однако в то же время настаивала на сохранении за ней статуса члена семьи, имеющего право на выплаты после гибели сына. Суд ее доводы не поддержал. Решение вступило в законную силу.

В конце мая «Ъ-Черноземье» рассказывал, как мать погибшего курского участника СВО через суд лишила его родного отца и своего бывшего супруга компенсационных выплат.

Денис Данилов