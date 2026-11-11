В кассах «Арены-2000» не подтвердили возврат билетов на концерт Киркорова

11 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников билетных касс сообщил, что за предыдущий день зрители вернули более десяти билетов. Канал связал возвраты с жалобами зрителей на выступление Киркорова 9 ноября в Тюмени. Сам Киркоров объяснил, что вышел на сцену с высокой температурой, сообщил портал 72.RU.