В кассах «Арены-2000» не подтвердили возврат билетов на концерт Киркорова
В кассе ярославской «Арены-2000» не подтвердили сообщения о возврате билетов на концерт Филиппа Киркорова, запланированный на 27 ноября. Такой ответ сотрудники кассы дали «Ъ-Ярославль» и порталу «ЯрНьюс».
11 ноября Telegram-канал Mash со ссылкой на сотрудников билетных касс сообщил, что за предыдущий день зрители вернули более десяти билетов. Канал связал возвраты с жалобами зрителей на выступление Киркорова 9 ноября в Тюмени. Сам Киркоров объяснил, что вышел на сцену с высокой температурой, сообщил портал 72.RU.
Ранее, как сообщал «Ъ-Ярославль», представители восьми ветеранских и общественных организаций попросили губернатора Михаила Евраева отменить концерт. Поводом стал ролик 2020 года, в котором Киркоров в образе десантника разорвал на себе тельняшку. Авторы обращения сочли это проявлением неуважения к символам ВДВ и памяти погибших военнослужащих.
В правительстве Ярославской области заявили, что организатор концерта ООО «Пушка Интертеймент» и концертная площадка — самостоятельные частные компании. В администрации «Арены-2000» ранее сообщили, что выступление пройдет по расписанию.