Правительство Ярославской области отказалось вмешиваться в концерт Киркорова

Правительство Ярославской области не намерено вмешиваться в организацию концерта Филиппа Киркорова в Ярославле, отмены которого потребовали представители восьми общественных организаций. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.