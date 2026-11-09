Правительство Ярославской области отказалось вмешиваться в концерт Киркорова
Правительство Ярославской области не намерено вмешиваться в организацию концерта Филиппа Киркорова в Ярославле, отмены которого потребовали представители восьми общественных организаций. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.
В ведомстве уточнили, что изучили обращение инициативной группы во главе с руководителем ярославского отделения «Союза десантников России» Андреем Палачевым, поступившее 8 ноября. Организатор концерта ООО «Пушка Интертеймент» и площадка — АО «Ледовый дворец „Арена-2000. Локомотив“» — являются самостоятельными частными организациями.
«Органы исполнительной власти не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний, за исключением случаев нарушения законодательства РФ или возникновения угрозы общественной безопасности», — сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее руководители семи общественных организаций обратились к губернатору Михаилу Евраеву с просьбой отменить концерт Киркорова. Авторы обращения заявили, что считают неуважительным поведение артиста, в частности эпизод, в котором он демонстративно разрывал тельняшку. По их мнению, это может оскорбить чувства военнослужащих и семей погибших участников специальной военной операции.
Выступление Филиппа Киркорова запланировано на 27 ноября в «Арене-2000. Локомотив».