Банкротство экс-главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина завершилось на фоне спора о долге
В Санкт-Петербурге завершилось дело о банкротстве бывшего генерального директора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина. Процедуру в 2023 году инициировало ООО «Петровский арт лофт», требовавшее взыскать с бизнесмена 682,4 млн рублей. Впоследствии заявителем по делу стал Сбербанк, которому господин Пичугин, по его словам, полностью погасил задолженность из личных средств.
Спор связан с кредитом на строительство торгово-развлекательного центра «Великан Парк» в Александровском парке. В 2014 году Сбербанк открыл компании «Интерком» кредитную линию с лимитом до 788,45 млн рублей и сроком погашения до февраля 2024 года. Совладельцем компании является Эдуард Пичугин, который также выступил поручителем по займу.
В 2022 году банк выставил на торги право требования по кредиту. Его приобрело ООО «Петровский арт лофт», после чего компания получила возможность инициировать банкротство Эдуарда Пичугина. Однако бизнесмен оспорил договор уступки прав требования. Суды встали на его сторону, в результате чего кредитором вновь стал Сбербанк. Заявителем по делу о банкротстве вместо «Петровского арт лофта» выступил банк. Согласно материалам дела, задолженность перед ним составляла 677,48 млн рублей.
«Летом этого года, когда решение суда по оспариванию договора цессии вступило в силу, я запросил у Сбербанка реквизиты и погасил задолженность из личных средств»,— рассказал Эдуард Пичугин «Деловому Петербургу».
По словам предпринимателя, на такой шаг его подтолкнула «попытка рейдерского захвата его бизнеса», которую, как он считает, необходимо было остановить.
Господин Пичугин намерен продолжать развивать торговый центр «Великан Парк», однако принципиальных изменений в проекте пока не планирует.
Представитель бизнесмена сообщил «Ъ», что дело по иску Сбербанка о взыскании задолженности передали в арбитражный суд из Петроградского районного суда по ходатайству заемщика. Он также заявил, что в июле Эдуард Пичугин погасил долг в полном объеме. В Сбербанке от комментариев отказались. При этом источник «Коммерсанта», знакомый с обстоятельствами спора, утверждает, что у банка есть основания для иска, а задолженность погашена не полностью.