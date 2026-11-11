Банкротство экс-главы «Ленфильма» Эдуарда Пичугина завершилось на фоне спора о долге

В 2022 году банк выставил на торги право требования по кредиту. Его приобрело ООО «Петровский арт лофт», после чего компания получила возможность инициировать банкротство Эдуарда Пичугина. Однако бизнесмен оспорил договор уступки прав требования. Суды встали на его сторону, в результате чего кредитором вновь стал Сбербанк. Заявителем по делу о банкротстве вместо «Петровского арт лофта» выступил банк. Согласно материалам дела, задолженность перед ним составляла 677,48 млн рублей.