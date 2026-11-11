За годовую зарплату жители Ижевска могут купить 8 «квадратов» вторичного жилья
Стоимость квадратного метра в столице Удмуртии за год выросла на 25%
8,2 кв. м жилья на вторичном рынке Ижевска могут приобрести местные жители на среднюю годовую зарплату. Это на 0,7 кв. м меньше, чем годом ранее. Средняя цена 1 кв. м на «вторичке» в городе составила 132,4 тыс. руб. За год она выросла на 25%. Об этом сообщают аналитики портала «Циан».
Для сравнения, пять лет назад ижевчане могли приобрести 7,4 кв. м такого жилья. Стоимость «квадрата» на вторичном рынке столицы Удмуртии с 2021 года выросла на 95%.
Сейчас в среднем по стране за год можно накопить на 7,3 кв. м на «вторичке». Это на 0,6 кв. м больше, чем в 2021 году, но на 0,1 меньше, чем в 2025-м. Для сравнения, в Новокузнецке на годовой доход можно приобрести 10,6 кв. м, в Сочи — 3,2.
«Высокие зарплаты не всегда обеспечивают лучшую доступность жилья. Например, в Москве, Санкт-Петербурге и Казани доходы выше, чем в большинстве крупных городов, однако дорогие “квадраты” нивелируют это преимущество. В то же время в ряде региональных центров купить больше метров позволяет не столько уровень доходов, сколько относительно низкая стоимость недвижимости»,— пояснила ведущий аналитик платформы Елена Бобровская.
Напомним, доля квартир на вторичном рынке недвижимости, взятых в ипотеку в Удмуртии в январе-сентябре, составила 46%. Это на 10 п. п. больше, чем на «первичке».