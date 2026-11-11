За годовую зарплату жители Ижевска могут купить 8 «квадратов» вторичного жилья

Сейчас в среднем по стране за год можно накопить на 7,3 кв. м на «вторичке». Это на 0,6 кв. м больше, чем в 2021 году, но на 0,1 меньше, чем в 2025-м. Для сравнения, в Новокузнецке на годовой доход можно приобрести 10,6 кв. м, в Сочи — 3,2.