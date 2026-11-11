В Башкирии бухгалтера филиала центра гигиены уволили в связи с утратой доверия

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее экс-бухгалтер была признана виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, она оформила своего знакомого уборщиком в учреждении, но тот фактически не работал, а банковскую карту, на которую приходила зарплата, передал осужденной. Всего главбух присвоила более 730 тыс. руб. Какой приговор вынес суд по уголовному делу, в релизе прокуратуры не указано.