Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №208

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Число рыбных магазинов на Дону за год сократилось на 6,7%

Розничная торговля рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах Ростовской области пошла на убыль. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса».
По данным аналитиков, в январе 2026 года в Ростовской области работало 120 рыбных магазинов, к 1 ноября их осталось 112. Число таких торговых точек снизилось на 6,7%.
За десять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 10 новых специализированных лавочек, при этом ликвидировано 19.
Мария Хоперская