Число рыбных магазинов на Дону за год сократилось на 6,7%
Розничная торговля рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах Ростовской области пошла на убыль. Об этом сообщил «Блокнот Ростов» со ссылкой на аналитиков «Контур.Фокуса».
По данным аналитиков, в январе 2026 года в Ростовской области работало 120 рыбных магазинов, к 1 ноября их осталось 112. Число таких торговых точек снизилось на 6,7%.
За десять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировали 10 новых специализированных лавочек, при этом ликвидировано 19.