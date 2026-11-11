Мэрия Ярославля выставит на торги землю под КРТ в Норском за 50,6 млн

Площадь территории в Дзержинском районе составляет 105,1 тыс. кв. м. Размер задатка для участников аукциона установлен в 5,06 млн руб. Торги должны провести не позднее чем через шесть месяцев после принятия постановления — до 10 мая 2027 года. Департамент градостроительства должен подготовить и провести аукцион, а также заключить договор с его победителем.