Мэрия Ярославля выставит на торги землю под КРТ в Норском за 50,6 млн
Мэрия Ярославля проведет электронный аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории в районе улицы Балашова и 1-й Норской набережной. Начальная цена права на КРТ составит 50,6 млн руб. с учетом НДС. Это следует из постановления мэрии от 10 ноября.
Площадь территории в Дзержинском районе составляет 105,1 тыс. кв. м. Размер задатка для участников аукциона установлен в 5,06 млн руб. Торги должны провести не позднее чем через шесть месяцев после принятия постановления — до 10 мая 2027 года. Департамент градостроительства должен подготовить и провести аукцион, а также заключить договор с его победителем.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», на территории в Норском планируется построить жилые дома высотой от четырех до восьми этажей, многоуровневую парковку и клуб. Также проект предусматривает детский сад на 220 мест. Срок реализации проекта комплексного развития территории составляет десять лет.