В Ярославле планируется строительство нового жилого района в Норском

В Ярославле в поселке Норском под комплексное развитие отдадут незастроенную территорию в границах улицы Балашова и 1-й Норской набережной. Подписано соответствующее постановление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общая площадь территории под застройку составляет 105 126 кв. м. Инвестор там сможет построить жилые дома от 4 до 8 этажей, многоуровневую парковку и клуб до 3 этажей. На этой территории предусмотрено строительство детского сада на 220 мест — в районе 1-й Приречной и улицы Большой Любимской.

Проект должен быть реализован за 10 лет. Поиск инвестора власти объявят в ближайшее время.

Алла Чижова