До свободы — как до «Звезды»

Заместитель генерального директора ЗАО «Росдорснабжение» Александр Тихонов получил во Владивостоке девять лет колонии по делу преступного сообщества, похитившего более 7 млрд руб. у оборонного завода «Звезда». По версии следствия, злоумышленники завышали расценки на работы, а также оплачивали непоставленное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора ЗАО «Росдорснабжение» Александр Тихонов (справа)

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края Заместитель генерального директора ЗАО «Росдорснабжение» Александр Тихонов (справа)

Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края

Как установил суд, Александр Тихонов входил в состав ОПС, участники которого похищали деньги оборонного завода и Новикомбанка в 2010–2014 годах. В частности, по материалам дела, в ноябре 2010 года «Звезда» и «Росдорснабжение» заключили договор подряда по строительству корпусообрабатывающего цеха со складом металла и сборочно-сварочного производства. Однако, как установили следствие и суд, 4,3 млрд руб., направленные на приобретение оборудования, были похищены, а еще на 2,8 млрд руб. была умышленно завышена стоимость выполненных работ. Из последней суммы 654 млн руб. Александр Тихонов «легализовал путем финансовых операций между счетами инфраструктурных организаций».

Что касается «банковского» эпизода дела, то, по версии следствия, в мае 2014 года Александр Тихонов заключил с АО «АКБ ''Новикомбанк''» кредитный договор на 500 млн руб., но исполнять обязательства по нему «участники преступного сообщества не намеревались». Впрочем, от наказания за это преступление Александра Тихонова Ленинский райсуд освободил в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Александр Тихонов свою вину не признал. «Мы будем обжаловать приговор»,— сообщил «Ъ» адвокат подсудимого Анатолий Симаков.

«Следствие сочло, что поскольку человек — финансовый директор, то он причастен к хищениям. Но Тихонов мог проходить по делу только свидетелем — кроме зарплаты, он никаких источников дохода не имел»,— рассказал защитник.

После возбуждения уголовного дела по факту злоупотреблений на ДВЗ «Звезда» Александр Тихонов уехал в Таиланд, но, когда закончились накопления, он написал письмо в Следственный комитет о готовности вернуться в Россию. «Следствие проявило инициативу, и Тихонов был задержан в Таиланде, а затем депортирован на родину»,— сообщил господин Симаков.

Напомним, по версии следствия, в состав ОПС, занимавшегося хищениями на ДВЗ «Звезда», помимо Александра Тихонова входили экс-директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот, топ-менеджеры RDS Алексей Харис и Сергей Чевелев, а также бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент» Алексей Бойцов. Последний был приговорен к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима за участие в легализации денежных средств, похищенных при строительстве судоверфи «Звезда» (предприятие создавалось на базе ДВЗ «Звезда»). В материалах уголовного дела Бойцова называлась другая сумма хищений у ДВЗ «Звезда» — свыше 11 млрд руб.

По материалам расследования, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи «Звезда», в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия холдинга RDS.

Фигурантам дела обвинения были предъявлены заочно, поскольку они уехали за границу (к настоящему времени в Россию вернулись Тихонов и Бойцов). Так же в заочном режиме суд их арестовал, обвиняемые были объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

В качестве обеспечительной меры возмещения ущерба были арестованы счета, недвижимость, а также ряд компаний, совладельцами которых являлись Игорь Борбот и его подельники. Среди них «Михайловский бройлер» — крупнейший производитель куриного мяса на Дальнем Востоке.

22 апреля 2016 года Игорь Борбот был арестован в Нью-Йорке иммиграционной и таможенной службой за нарушение иммиграционного законодательства США. Пока решался вопрос о его депортации, по некоторым данным, бизнесмен написал заявление о предоставлении ему в США убежища. Известно, что в ноябре 2016 года Игорь Борбот подал в нью-йоркский суд иск к ряду российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, заявив, что его уголовное преследование якобы стало следствием того, что он в свое время отказался уступить долю в учрежденной им компании «Владивосток девелопмент».

Алексей Чернышев, Владивосток