«Рынок потерял в обороте, но выиграл в цене»

Суммарная стоимость проданных лотов в делюкс-сегменте московской недвижимости выросла за три года с 20 до 43 млрд руб., при этом количество сделок сократилось со 100 до 78. По данным экспертов ГК «Стилобат», средняя площадь проданных лотов заметно увеличилась: со 109 до 175 кв. м, то есть более чем в полтора раза.