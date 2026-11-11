«Рынок потерял в обороте, но выиграл в цене»
Светлана Бардина — о том, как дорожает делюксовое жилье в столице
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Суммарная стоимость проданных лотов в делюкс-сегменте московской недвижимости выросла за три года с 20 до 43 млрд руб., при этом количество сделок сократилось со 100 до 78. По данным экспертов ГК «Стилобат», средняя площадь проданных лотов заметно увеличилась: со 109 до 175 кв. м, то есть более чем в полтора раза.
Покупатели в большинстве случаев приобретают делюкс-недвижимость как основное или второе жилье большей площади. В приоритете видовые характеристики и возможность индивидуальной отделки.
Несколько лет подряд делюкс-сегмент развивался по формуле «меньше сделок, больше денег», отмечают эксперты. За девять месяцев рынок потерял в обороте, но выиграл в цене. Главной характеристикой периода стал рост средней стоимости квадратного метра: с 1,85 млн до 3,15 млн руб. А средний бюджет сделки увеличился с 200 до 550 млн руб.
На продажи, по оценке экспертов, влияют четыре группы факторов: ограниченность предложения класса делюкс, выход на рынок проектов нового поколения, готовность покупателя платить за готовые объекты, а также стоимость денег и строительства, которая транслируется в цену продаваемых метров.
Если в сентябре 2023 года почти 60% делюкс-сделок приходилось на Тверской район, то теперь лидируют Хамовники с долей 28%. Среди лидеров по локациям также Якиманка, Остоженка и Арбат, Тверская и Патриаршие пруды.