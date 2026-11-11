«Про триумфальное возвращение болельщики могут только мечтать»
Владимир Осипов — о судьбе ФК «Торпедо»
0:00
0:00
«Торпедо» — для многих москвичей этот футбольный клуб был родным. Во времена СССР команда, созданная при заводе имени Лихачева, встала в один ряд с признанными грандами нашего футбола. В 1960 году «Торпедо» впервые стало чемпионом страны. Валентин Иванов и Слава Метревели — главные звезды клуба в тот момент — были вызваны в сборную и стали чемпионами Европы.
К тому же именно за «Торпедо» играл самый талантливый советский футболист Эдуард Стрельцов, которого называли «русским Пеле». К сожалению, нападающий лучшие годы провел в тюрьме по странному обвинению, но даже после возвращения из мест заключения играл в футбол и стал с «Торпедо» чемпионом в 1965 году. А его голевой пас пяткой в финале Кубка-68 вообще стал легендой: даже сейчас от болельщиков со стажем после такой передачи можно услышать: «Сыграл по-стрельцовски!»
Стадион «Торпедо» на Восточной улице часто был забит до отказа, болельщиков у команды было немало. Но после распада СССР завод продал футбольный клуб открытому акционерному обществу «Лужники». Позже закрыли «висящий стадион», который для клуба уже стал бывшим. Команда могла полностью исчезнуть с футбольной карты страны. Новые владельцы начали подбирать новые названия: «Торпедо-Лужники», «Москва». Параллельно стали появляться другие клубы: «Торпедо-ЗИЛ», «Торпедо-Металлург».
В 2006 году команда вылетела из высшей лиги и скиталась по низшим дивизионам, иногда возвращаясь, но ненадолго. Надежду на настоящее возрождение болельщики получили в 2021-м, когда команда, имея приличное финансирование, вышла в РПЛ. Будущее казалось радужным, к тому же завершалась реконструкция стадиона. Но скандал, связанный с подкупом судей, все изменил, и в высший дивизион клуб «Торпедо» не попал. Сейчас команда выступает в Первой лиге, и пока про триумфальное возвращение болельщики могут только мечтать.