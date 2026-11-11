«Про триумфальное возвращение болельщики могут только мечтать»

К тому же именно за «Торпедо» играл самый талантливый советский футболист Эдуард Стрельцов, которого называли «русским Пеле». К сожалению, нападающий лучшие годы провел в тюрьме по странному обвинению, но даже после возвращения из мест заключения играл в футбол и стал с «Торпедо» чемпионом в 1965 году. А его голевой пас пяткой в финале Кубка-68 вообще стал легендой: даже сейчас от болельщиков со стажем после такой передачи можно услышать: «Сыграл по-стрельцовски!»