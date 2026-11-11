Геометрия уборки

Лидар, который обычно торчит небольшой башенкой, автоматически прячется внутрь корпуса. Тогда аппарат может убраться под шкафом, тумбой или диваном, если доступная высота не ниже 8,8 см. Ориентироваться без лидара помогают две камеры и подсветка. А когда робот снова выезжает на открытое место, датчик поднимается для кругового сканирования. Поверхность самого пола не всегда идеально плоская. На этот случай разработчики предусмотрели небольшой наклон моющих насадок, которые способны двигаться по вертикали в пределах 3 мм, подстраиваясь под рельеф.