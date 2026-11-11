Геометрия уборки
Александр Леви — о новом роботе-пылесосе Dreame X60 Pro Ultra Matrix
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Уверен, многие замечали «парадокс пиццы»: сама она круглая, режут ее на треугольные куски, а перевозят в квадратных коробках. С роботами-пылесосами похожая история. Круглый аппарат должен убирать прямоугольные комнаты.
Новинка бренда Dreame — X60 Pro Ultra Matrix — демонстрирует, что круглый корпус — точно не проблема, а отличная база для инноваций. Чтобы в таком форм-факторе легко убраться в углах и под мебелью, инженеры разработали дополнительные элементы. Пылесос получил выдвижные боковую щетку и швабру для влажной уборки. Первая охватывает до 12 см пространства за краем корпуса. Моющая насадка выезжает до 18 см по диагонали.
По данным исследователей компании Euromonitor International, Dreame — первый в мире бренд, который выпустил робот-пылесос как минимум с двумя выдвижными роботизированными манипуляторами. В реальности за авторитетным признанием стоит высокое качество уборки, за которой еще и любопытно понаблюдать. Обычный робот-пылесос тривиален. А вот аппарат, из которого периодически что-то выезжает, выглядит почти как электронный уборщик, у которого есть сознание.
Геометрия квартиры — это не только углы, но еще и перепады высоты. Для преодоления порогов создатели X60 Pro Ultra Matrix предусмотрели выдвижные опоры и трехколесное шасси. Заявленная максимальная высота одиночного порога — 5,2 см. А если препятствие будет двухступенчатым, то пылесос возьмет высоту до 10 см в сумме, заверяет вендор. В моем распоряжении во время теста таких высоких порогов не было. Между помещениями пылесос легко проезжал, как и под мебелью.
Лидар, который обычно торчит небольшой башенкой, автоматически прячется внутрь корпуса. Тогда аппарат может убраться под шкафом, тумбой или диваном, если доступная высота не ниже 8,8 см. Ориентироваться без лидара помогают две камеры и подсветка. А когда робот снова выезжает на открытое место, датчик поднимается для кругового сканирования. Поверхность самого пола не всегда идеально плоская. На этот случай разработчики предусмотрели небольшой наклон моющих насадок, которые способны двигаться по вертикали в пределах 3 мм, подстраиваясь под рельеф.
Есть еще и отдельная щетка для чистки плинтусов. Но ее придется устанавливать на корпус вручную, запускать специальный режим, а затем вручную же снимать. После уборки круглый пылесос отправляется на квадратную базу, чтобы почистить самого себя.