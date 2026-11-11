«Стратегию назвали "переворачивание десерта"»
Анна Кулецкая — об исследовании ученых в США
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Все вкусное вредно. Такая жестокая догма: торты, пирожные, мороженое, пироги, как правило, содержат много жира, сахара и другие не самые полезные ингредиенты. А вот орехи и фрукты, которые желательно видеть почаще в своем рационе, используются лишь для украшения. Но что если их поменять местами? Потеряет ли лакомство свою привлекательность?
Американские исследователи решили проверить это на практике. Работа опубликована в Journal of Food Science. Стратегию они назвали «переворачивание десерта». Так, счастливых участников эксперимента потчевали в столовой обедом, а в конце угощали еще и сладким. Одна группа получила классический кусочек торта, где фрукты занимали лишь 20% порции. Для других фруктовое пюре спрятали внутрь лакомства в соотношении 50х50, точно, как хитрые родители, которые тайно добавляют овощи в пасту.
А вот остальные получили «перевернутый десерт», где 20% — это бисквит, а 80% — фрукты, ягоды и орешки, красиво разместившиеся на тарелке. И именно такое лакомство понравилось людям больше. Как объяснили ученые, потому что оно было интереснее и привлекало разнообразием цвета, текстуры и вкуса.
То есть это такой компромисс для тех, кто не готов расставаться со сладким ради здорового образа жизни. Не запрещать, а менять пропорции! Ложечку мороженого украсить малиной и клубникой, а пирог — сочным мягким манго. Иногда здоровое питание — это не отказ от удовольствия, а новое переосмысление формы.