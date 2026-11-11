«Стратегию назвали "переворачивание десерта"»

Все вкусное вредно. Такая жестокая догма: торты, пирожные, мороженое, пироги, как правило, содержат много жира, сахара и другие не самые полезные ингредиенты. А вот орехи и фрукты, которые желательно видеть почаще в своем рационе, используются лишь для украшения. Но что если их поменять местами? Потеряет ли лакомство свою привлекательность?