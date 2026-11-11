В комиссии по делам несовершеннолетних Саратовской области войдут сотрудники ФСБ
«В этой организации люди подготовлены», уверены депутаты
В Саратовской области расширяется перечень учреждений, представители которых будут входить в состав комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Об этом стало известно на заседании комитета по социальной политике Саратовской областной думы.
Председатель комитета Роман Грибов («Единая Россия») сообщил, что региональный закон «Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Саратовской области» необходимо привести в соответствие с федеральным законодательством.
В состав комиссий теперь официально включаются представители органов Федеральной службы безопасности (ФСБ). Это изменение продиктовано федеральной повесткой. В ведение ФСБ была передана часть следственных изоляторов, и ведомство инициировало их интеграцию в общую межведомственную систему профилактической работы с несовершеннолетними, содержащимися под стражей.
Помимо включения представителей ФСБ, законопроект наделяет муниципальные комиссии новыми конкретными полномочиями. В частности, они получают право официально назначать, отменять или заменять наставников для подростков, с которыми ведется индивидуальная профилактическая работа.
На комиссии также возлагается обязанность своевременно вносить данные о несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также об их законных представителях, не исполняющих родительские обязанности, в государственную информационную систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (ГИС «Профилактика»).
В ходе обсуждения инициативы депутат от КПРФ Александр Анидалов поинтересовался, пройдут ли сотрудники ФСБ специальные курсы для работы с детьми, аналогичные тем, что обязательны для работников МВД. Роман Грибов ответил, что «в этой организации люди подготовлены».
Авторы инициативы подчеркивают, что данные изменения носят организационно-правовой характер и не влекут дополнительных расходов из областного бюджета.