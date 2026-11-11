Таксистов-нелегалов у аэропорта «Гагарин» будут штрафовать до 50 тысяч рублей

Запрет на стихийное предложение услуг такси вне специально оборудованных мест действует в аэропорту с февраля 2025 года, однако собственных санкций в областном законе за его нарушение до сих пор не предусмотрено. Нарушителей привлекают по федеральным нормам: протоколы составляют сотрудники МВД, а штраф гражданину за работу без специального разрешения составляет 2–2,5 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). По мнению законотворцев, такие суммы нелегалы легко перекладывают на пассажиров, закладывая их в стоимость поездки.