Таксистов-нелегалов у аэропорта «Гагарин» будут штрафовать до 50 тысяч рублей
Запрет на предложение услуг вне отведенных мест действует с 2025 года
В Саратовской области для таксистов, нелегально работающих у международного аэропорта «Гагарин», готовят кратно более высокие штрафы. Об этом стало известно на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению областной думы.
Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев сообщил, что в региональный закон от 29 июля 2009 года необходимо внести изменения, инициированные губернатором Романом Бусаргиным: установить административную ответственность за нарушение правил работы легкового такси на территории аэропорта «Гагарин». Принимаемые меры должны защитить пассажиров от перевозчиков, которые не оформляют страховку, не проводят предрейсовые медосмотры водителей и предрейсовый контроль технического состояния автомобилей.
Также поправки должны способствовать развитию честной конкуренции. Добросовестные перевозчики, по словам господина Сергеева, платят налоги, оформляют необходимые страховки, обеспечивают технический контроль за транспортом. Однако эти издержки ставят их в неравное положение с нелегальными перевозчиками.
«Принимаемые поправки позволят привести главные авиационные ворота в цивилизованный вид, — уверен глава профильного ведомства. — Проверки, проведённые совместно с прокуратурой области, подтвердили необходимость создания действенного механизма защиты интересов наших граждан и пассажиров».
Запрет на стихийное предложение услуг такси вне специально оборудованных мест действует в аэропорту с февраля 2025 года, однако собственных санкций в областном законе за его нарушение до сих пор не предусмотрено. Нарушителей привлекают по федеральным нормам: протоколы составляют сотрудники МВД, а штраф гражданину за работу без специального разрешения составляет 2–2,5 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ). По мнению законотворцев, такие суммы нелегалы легко перекладывают на пассажиров, закладывая их в стоимость поездки.
Законопроектом предлагается установить штрафы: для физических лиц — 5 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 20 тыс. руб., для юридических лиц — 50 тыс. руб. Выявлять нарушителей будут инспекторы министерства транспорта совместно с сотрудниками МВД, проверки планируется проводить 1–2 раза в месяц. Аналогичные санкции уже действуют в Московской области (с 19 августа 2025 года), Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе.
21 августа 2026 года прокуратура Гагаринского района Саратова совместно с Госавтоинспекцией, полицией и региональным минтрансом проверила стоянку у аэропорта: к административной ответственности привлекли 17 водителей, в отношении 12 из них возбудили дела за деятельность без необходимого разрешения, еще троих привлекли к ответственности за отсутствие цветографической схемы и опознавательного фонаря, в отношении троих составили материалы за нечитаемые или видоизменённые госномера.
Законопроект получил положительное заключение рабочей группы комитета.