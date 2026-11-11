«Росатом» обсудил научные и городские проекты в Димитровграде
Алексей Лихачев обсудил в Димитровграде перспективы совместных исследований с главой ФМБА России Вероникой Скворцовой, а с властями Ульяновской области – проекты по развитию города. Встречи состоялись в ходе рабочей поездки генерального директора «Росатома», об итогах которой сообщалось в пресс-релизе.
На площадке Института атомных реакторов глава госкорпорации ознакомился с ходом строительства МБИР – многоцелевого быстрого исследовательского реактора. По его оценке, часть вопросов о замкнутом топливном цикле и многократном использовании ядерного топлива пока остаётся открытой. Это касается и материаловедения. «И решить эти вопросы без МБИРа нельзя», – заявил Алексей Лихачев. План застройки на 14 гектарах предусматривает 53 объекта. На площадке уже монтируют оборудование.
Инфраструктурные проекты в Димитровграде реализуют на основании соглашения госкорпорации с правительством области от 2019 года. Основой для этих инициатив стали поступления от налога на прибыль АО «ГНЦ НИИАР» в областной бюджет. На совещании с участием губернатора также обсудили мастер-план, который начали готовить в 2026 году при поддержке «Росатома». Документ, как ожидается, задаст ориентиры развития на несколько десятилетий.
На встрече с ФМБА речь шла о развитии выпуска медицинских радиоизотопов и радиофармпрепаратов. Институт атомных реакторов давно сотрудничает с центром медицинской радиологии и онкологии ФМБА. По словам Скворцовой, с участием