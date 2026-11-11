«Росатом» обсудил научные и городские проекты в Димитровграде

Инфраструктурные проекты в Димитровграде реализуют на основании соглашения госкорпорации с правительством области от 2019 года. Основой для этих инициатив стали поступления от налога на прибыль АО «ГНЦ НИИАР» в областной бюджет. На совещании с участием губернатора также обсудили мастер-план, который начали готовить в 2026 году при поддержке «Росатома». Документ, как ожидается, задаст ориентиры развития на несколько десятилетий.