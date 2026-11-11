Автокредитование в Ростовской области в октябре сократилось на 16,9%
Жители Ростовской области в октябре 2026 года оформили 2,7 тыс. автокредитов — на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 16,9% меньше, чем годом ранее, когда было выдано 3,2 тыс. кредитов.
Сильнее всего выдачи снизились в Ставропольском крае — на 30,3%, в Краснодарском крае — на 29,8% и в Самарской области — на 26,6%.
Лидерами по числу автокредитов в октябре 2026 года стали Москва — 6,89 тыс., Московская область — 6,43 тыс. и Татарстан — 5,36 тыс.
В целом по России в октябре выдано 100,9 тыс. автокредитов — на 19,6% меньше, чем в октябре 2025 года (125,4 тыс.), и на 5,3% меньше сентябрьского показателя (106,5 тыс.).