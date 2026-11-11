Автокредитование в Ростовской области в октябре сократилось на 16,9%

Жители Ростовской области в октябре 2026 года оформили 2,7 тыс. автокредитов — на покупку новых автомобилей и автомобилей с пробегом. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 16,9% меньше, чем годом ранее, когда было выдано 3,2 тыс. кредитов.