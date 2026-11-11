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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Башкортостан

Мэрия Уфы: у города нет 22 млн рублей на ремонт сипайловской дамбы

Ремонт и замена ограждений дамбы на набережной реки Уфы в Сипайлово обойдется в 22,3 млн руб. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе администрации Уфы.

Идэль Гумеров

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее прокуратура через суд обязала городские власти в течение полутора лет облагородить набережные Белой и Уфы возле Монумента Дружбы и в Сипайлово. Поводом для претензий стали в числе прочего дефекты ограждений, тротуаров, откосов. В мэрии заявили, что с решением Октябрьского райсуда не согласны, поэтому подали апелляционную жалобу.
Сумма в 22,3 млн руб. для демонтажа и установки ограждения уже учтена локальным сметным расчетом. «На данный момент средства на эти цели в бюджете города не предусмотрены. Муниципалитет прорабатывает вопрос дальнейшего его ремонта и намерен обратиться в профильное республиканское ведомство с заявкой на выделение субсидии из республиканского бюджета»,— пояснили в мэрии.
Идэль Гумеров