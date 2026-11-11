Мэрия Уфы: у города нет 22 млн рублей на ремонт сипайловской дамбы

Сумма в 22,3 млн руб. для демонтажа и установки ограждения уже учтена локальным сметным расчетом. «На данный момент средства на эти цели в бюджете города не предусмотрены. Муниципалитет прорабатывает вопрос дальнейшего его ремонта и намерен обратиться в профильное республиканское ведомство с заявкой на выделение субсидии из республиканского бюджета»,— пояснили в мэрии.