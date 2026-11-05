Не договорились на берегу

Мэрию Уфы обязали привести в порядок набережную реки Белой возле Монумента Дружбы и набережную реки Уфы в Сипайлово. Еще в 2025 году прокуратура потребовала от местных властей и подведомственного администрации Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений (СУРСИС) отремонтировать пешеходное покрытие, устранить коррозию металла, восстановить парапет, а также разработать инструкции по эксплуатации дамб, однако до сих пор выполнена только часть работ. В суде представители ответчиков с претензиями не согласились.