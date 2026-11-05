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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Башкортостан

Не договорились на берегу

Администрацию Уфы заставили отремонтировать дамбы
Мэрию Уфы обязали привести в порядок набережную реки Белой возле Монумента Дружбы и набережную реки Уфы в Сипайлово. Еще в 2025 году прокуратура потребовала от местных властей и подведомственного администрации Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений (СУРСИС) отремонтировать пешеходное покрытие, устранить коррозию металла, восстановить парапет, а также разработать инструкции по эксплуатации дамб, однако до сих пор выполнена только часть работ. В суде представители ответчиков с претензиями не согласились.
Мэрию Уфы обязали облагородить набережную одноименной реки

Мэрию Уфы обязали облагородить набережную одноименной реки

Идэль Гумеров

Октябрьский районный суд Уфы возложил на городскую администрацию обязанность отремонтировать набережные возле Монумента Дружбы и в микрорайоне Сипайлово. С такими требованиями в суд обратилась прокуратура Уфы.
Речь идет о набережной реки Белой на юге города и дамбы вдоль реки Уфы, опоясывающей Сипайлово. Сейчас набережная Белой представляет собой, с одной стороны, сооружение, защищающее территорию от паводков, с другой — прогулочную зону, проезжую часть и общественные пространства для разного рода активностей.
Строительство набережной велось с 2014 года. Основным подрядчиком стало АО «Гидроремонт-ВКК» — дочернее предприятие ПАО «Русгидро». Также в проекте участвовали «Башкиравтодор», «Дортрансстрой», «Ортост-Фасад». Стоимость строительства составила не менее 7,1 млрд руб.

Дамба в Сипайлово построена в конце 2000-х годов для защиты микрорайона от весенних паводков. С тех пор благоустроена проезжая часть, кое-где высажены деревья и расставлены скамейки, построено несколько лестничных спусков. Парапеты и металлические заборы, отделяющие тротуары от откосов, постепенно приходят в негодность, а спуски к реке изрисованы граффити. 

Летом прошлого года городская администрация утвердила проекты планировки и межевания набережной реки Уфы. Планируется что она станет магистральной улицей районного значения. Благоустройство предполагает разделение дамбы на три уровня: на верхнем планируется запустить общественный транспорт, а развлекательные учреждения будут переоборудованы под общественные нужды; на среднем уровне появится технический проезд, там же мэрия намерена обустроить эспланаду из террасных досок для прогулок и занятий спортом; нижний уровень — пляжи, лодочные станции, зоны для пикника, велосипедные дорожки, каток. Откос дамбы власти хотят покрыть газоном.
Как следует из материалов дела в Октябрьском райсуде, весной и летом прошлого года прокуратура выявила нарушения на обеих набережных. Возле Монумента Дружбы обнаружились просадка бетонного пешеходного покрытия, поросшие кустарниками откосы, отсутствие решетки ливневок, разрушения откосов, коррозия металлических покрытий и иные повреждения. В Сипайлово прокуратура обратила внимание на разрушенные ограждения, отсутствие защиты от промерзания швов откосов, трещины и вспучивания на тротуарах, разрушения бордюров.
Надзорное ведомство обязало муниципальное СУРСИС устранить нарушения, а также разработать декларации безопасности и инструкции по эксплуатации сооружений. Однако представление прокуратуры до начала июня 2026 года так и не было исполнено, что и вынудило обратиться в суд. Администрация Уфы, финансовое управление мэрии и СУРСИС с исковыми требованиями не согласились.
Между тем, материалы Западно-Уральского управления Ростехнадзора показали, что к началу сентября муниципалитет лишь устранил растительность на откосах дамбы, починил бетонный откос и разработал декларацию безопасности и инструкцию по эксплуатации набережной реки Белой.
Суд решил, что ненадлежащее исполнение администрацией своих обязанностей влечет угрозу жизни и здоровью граждан. На устранение нарушений отведено полтора года.
В пресс-службе мэрии решение вчера не комментировали.
По данным Октябрьского райсуда, ответчики намерены обжаловать судебный акт в Верховном суде Башкирии.
Идэль Гумеров

Коммерсантъ (Уфа) №205

от 06.11.2026, стр. 8
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