Не договорились на берегу
Администрацию Уфы заставили отремонтировать дамбы
Мэрию Уфы обязали привести в порядок набережную реки Белой возле Монумента Дружбы и набережную реки Уфы в Сипайлово. Еще в 2025 году прокуратура потребовала от местных властей и подведомственного администрации Специализированного управления по ремонту и содержанию искусственных сооружений (СУРСИС) отремонтировать пешеходное покрытие, устранить коррозию металла, восстановить парапет, а также разработать инструкции по эксплуатации дамб, однако до сих пор выполнена только часть работ. В суде представители ответчиков с претензиями не согласились.
Октябрьский районный суд Уфы возложил на городскую администрацию обязанность отремонтировать набережные возле Монумента Дружбы и в микрорайоне Сипайлово. С такими требованиями в суд обратилась прокуратура Уфы.
Речь идет о набережной реки Белой на юге города и дамбы вдоль реки Уфы, опоясывающей Сипайлово. Сейчас набережная Белой представляет собой, с одной стороны, сооружение, защищающее территорию от паводков, с другой — прогулочную зону, проезжую часть и общественные пространства для разного рода активностей.
Строительство набережной велось с 2014 года. Основным подрядчиком стало АО «Гидроремонт-ВКК» — дочернее предприятие ПАО «Русгидро». Также в проекте участвовали «Башкиравтодор», «Дортрансстрой», «Ортост-Фасад». Стоимость строительства составила не менее 7,1 млрд руб.
Дамба в Сипайлово построена в конце 2000-х годов для защиты микрорайона от весенних паводков. С тех пор благоустроена проезжая часть, кое-где высажены деревья и расставлены скамейки, построено несколько лестничных спусков. Парапеты и металлические заборы, отделяющие тротуары от откосов, постепенно приходят в негодность, а спуски к реке изрисованы граффити.
Летом прошлого года городская администрация утвердила проекты планировки и межевания набережной реки Уфы. Планируется что она станет магистральной улицей районного значения. Благоустройство предполагает разделение дамбы на три уровня: на верхнем планируется запустить общественный транспорт, а развлекательные учреждения будут переоборудованы под общественные нужды; на среднем уровне появится технический проезд, там же мэрия намерена обустроить эспланаду из террасных досок для прогулок и занятий спортом; нижний уровень — пляжи, лодочные станции, зоны для пикника, велосипедные дорожки, каток. Откос дамбы власти хотят покрыть газоном.
Как следует из материалов дела в Октябрьском райсуде, весной и летом прошлого года прокуратура выявила нарушения на обеих набережных. Возле Монумента Дружбы обнаружились просадка бетонного пешеходного покрытия, поросшие кустарниками откосы, отсутствие решетки ливневок, разрушения откосов, коррозия металлических покрытий и иные повреждения. В Сипайлово прокуратура обратила внимание на разрушенные ограждения, отсутствие защиты от промерзания швов откосов, трещины и вспучивания на тротуарах, разрушения бордюров.
Надзорное ведомство обязало муниципальное СУРСИС устранить нарушения, а также разработать декларации безопасности и инструкции по эксплуатации сооружений. Однако представление прокуратуры до начала июня 2026 года так и не было исполнено, что и вынудило обратиться в суд. Администрация Уфы, финансовое управление мэрии и СУРСИС с исковыми требованиями не согласились.
Между тем, материалы Западно-Уральского управления Ростехнадзора показали, что к началу сентября муниципалитет лишь устранил растительность на откосах дамбы, починил бетонный откос и разработал декларацию безопасности и инструкцию по эксплуатации набережной реки Белой.
Суд решил, что ненадлежащее исполнение администрацией своих обязанностей влечет угрозу жизни и здоровью граждан. На устранение нарушений отведено полтора года.
В пресс-службе мэрии решение вчера не комментировали.
По данным Октябрьского райсуда, ответчики намерены обжаловать судебный акт в Верховном суде Башкирии.
Коммерсантъ (Уфа) №205от 06.11.2026, стр. 8