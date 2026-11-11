Доля нелегального оборота сигарет в СКФО составила 19,5%
Доля незаконного оборота сигарет в Северо-Кавказском федеральном округе составила 19,5%, что более чем вдвое превышает среднероссийский показатель (9,4%). Минимальные потери федерального бюджета от нелегального оборота табачной продукции в округе за первое полугодие 2026 года оцениваются в 2,194 млрд руб. Об этом рассказала директор АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина в ходе межрегионального онлайн-марафона «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал легализации продукции на Кавказе», организованного «Ъ-Кавказ» на площадке Торгово-промышленной палаты Ставропольского края.
По данным представленного Ириной Бушиной X Всероссийского исследования рынка табачной продукции за 2026 год, наиболее высокая доля нелегальных сигарет среди регионов СКФО зафиксирована в Чечне (48,4%). В Северной Осетии показатель составил 33,5%, в Дагестане — 28,6%, в Ингушетии — 28,2%, в Кабардино-Балкарии — 21,5%. В Ставропольском крае доля незаконного оборота достигла 12,4%, тогда как в Карачаево-Черкесии она составила 8,8%.
В целом по России показатель равен 9,4% в пересчете на курильщиков и 10,3% в пересчете на население. В структуре незаконного оборота сигарет в России преобладает продукция, нелегально ввезенная из стран Евразийского экономического союза. На нее приходится 5,3% рынка. Еще 2% составляет контрафакт, 1,9% — нелегальный ввоз из стран, не входящих в ЕАЭС. Доля российских сигарет с подозрительными акцизными марками или средствами идентификации оценивается в 0,2%. Среди сигарет, незаконно поступающих в Россию из стран ЕАЭС, 79,6% приходится на белорусские бренды, 19,6% — на армянские.
Согласно исследованию, минимальные потери федерального бюджета от незаконного оборота табачной продукции за первые два квартала 2026 года составили 45,238 млрд руб. по России. В СКФО они оцениваются в 2,194 млрд руб. Наибольшая сумма среди регионов округа пришлась на Ставропольский край — 979,5 млн руб. В Дагестане оценка составила 484,8 млн руб., в Северной Осетии — 348,9 млн руб. О необходимости комплексного подхода к сокращению нелегального оборота заявила управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева.
По ее словам, для достижения устойчивых результатов необходимы понятные правила работы для добросовестных предпринимателей, прозрачный и быстрый процесс лицензирования, современные цифровые инструменты контроля, последовательное правоприменение и постоянный диалог государства с бизнесом. «Ключ к успеху — комплексный подход, только так можно обеспечить эффективно работающую систему.
При соблюдении всех этих условий можно быть уверенными в том, что объем теневого рынка будет и далее сокращаться, а среда для законопослушных предпринимателей будет устойчивой», — отметила госпожа Андреева.