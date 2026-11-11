Доля нелегального оборота сигарет в СКФО составила 19,5%

В целом по России показатель равен 9,4% в пересчете на курильщиков и 10,3% в пересчете на население. В структуре незаконного оборота сигарет в России преобладает продукция, нелегально ввезенная из стран Евразийского экономического союза. На нее приходится 5,3% рынка. Еще 2% составляет контрафакт, 1,9% — нелегальный ввоз из стран, не входящих в ЕАЭС. Доля российских сигарет с подозрительными акцизными марками или средствами идентификации оценивается в 0,2%. Среди сигарет, незаконно поступающих в Россию из стран ЕАЭС, 79,6% приходится на белорусские бренды, 19,6% — на армянские.