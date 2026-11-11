Парламент Ульяновской области принял проект бюджета 2027 года в первом чтении

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», согласно законопроекту, общий объем доходов регионального бюджета на 2027 год планируется на уровне 118,242 млрд руб., из них безвозмездные поступления из федерального бюджета — 19,260 млрд руб. Расходы составляют 118,296 млрд руб. Собственные доходы бюджета — 98,982 млрд руб. Дефицит — 55 млн руб. (0,06%). Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2028 года должен будет составить 46,165 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание госдолга — 5,5 млрд руб. Долговая нагрузка (отношение госдолга к собственным доходам региона в процентах) планируется на уровне 46,7%.