Парламент Ульяновской области принял проект бюджета 2027 года в первом чтении
В среду, 11 ноября, депутаты заксобрания Ульяновской области единогласно приняли законопроект о бюджете региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», согласно законопроекту, общий объем доходов регионального бюджета на 2027 год планируется на уровне 118,242 млрд руб., из них безвозмездные поступления из федерального бюджета — 19,260 млрд руб. Расходы составляют 118,296 млрд руб. Собственные доходы бюджета — 98,982 млрд руб. Дефицит — 55 млн руб. (0,06%). Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2028 года должен будет составить 46,165 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание госдолга — 5,5 млрд руб. Долговая нагрузка (отношение госдолга к собственным доходам региона в процентах) планируется на уровне 46,7%.
Все фракции заксобрания отметили, что предлагаемый проект бюджета напряженный и требует работы над повышением собственных доходов региона, а также снижения и исключения всех неэффективных расходов. Также депутаты обратили внимание на необходимость снижения коммерческих кредитов.
Свои замечания и предложения депутаты пообещали направить в правительство региона, фракция «Единая Россия» заявила, что свои замечания направит отдельно.