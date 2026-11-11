Саратовская область продлит пониженные ставки УСН до 2031 года
Законопроект вынесен на публичное обсуждение
Правительство Саратовской области внесло проект закона о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения на 2027-2031 годы. Документ заменит областной закон № 152-ЗСО, который утратит силу 31 декабря 2026 года. Законопроект вынесен на публичное обсуждение, сообщили в региональном минэкономразвития.
Ставки налога составят 2% для объекта «доходы» и 7,5% для объекта «доходы минус расходы». Налоговый кодекс РФ допускает такие значения для отдельных видов деятельности, которые определяет Правительство РФ.
Первую категорию получателей льготы составят социальные предприятия. В Саратовской области такой статус имеют 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Для льготы им потребуется зарплата не ниже 1,5 МРОТ и штат не менее чем из двух человек. Условия по зарплате и численности не распространяются на индивидуальных предпринимателей-инвалидов.
Вторую категорию составят резиденты преференциальных зон и инвестплощадок. Им продлят действующие с 2021 года ставки. К ним относятся резиденты ТОР, ОЭЗ, промпарков и технопарков, а также управляющие компании этих площадок. Общими условиями станут срок действия соглашения не менее полугода и доля доходов по профильным видам деятельности не менее 70%.
Отдельно льготу получат участники промышленных кластеров. В реестре Минпромторга России числятся два региональных кластера с десятью участниками. Еще одна заявка находится на рассмотрении. Льгота также положена налогоплательщикам, впервые зарегистрированным в 2026 году: они смогут применить ставки в 2027-м.