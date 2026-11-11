Саратовская область продлит пониженные ставки УСН до 2031 года

Первую категорию получателей льготы составят социальные предприятия. В Саратовской области такой статус имеют 27 субъектов малого и среднего предпринимательства. Для льготы им потребуется зарплата не ниже 1,5 МРОТ и штат не менее чем из двух человек. Условия по зарплате и численности не распространяются на индивидуальных предпринимателей-инвалидов.