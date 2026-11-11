В Ростовской области пять детей с особенностями развития создали пластилиновые мультфильмы
В Ростовской области завершился социально-творческий проект «Добрые истории», участниками которого стали пять детей с особенностями развития. С июня по октябрь под руководством наставников они осваивали пластилиновую анимацию и подготовили пять мультфильмов. Проект реализовали при поддержке Ростовского отделения Сбербанка и региональной общественной организации инвалидов «Надежда».
В ходе занятий участники прошли основные этапы создания анимации: придумывали сюжеты, лепили персонажей, занимались покадровой съемкой, озвучиванием и монтажом. Все пять работ объединены темой мечты, стремления к ее осуществлению и поддержки близких. Одновременно с созданием мультфильмов снимался документальный фильм о жизни участников и их семей.
Итоги проекта подвели на заключительном показе. Зрителям представили документальную ленту и пять мультфильмов, после чего их авторы рассказали о своих работах. Антон Коломиец представил картину «Машинка и море», Вадим Сукиасян — «Путь чемпиона», Эрнест Туаев — «Как монстру стать настоящим другом», Мансур Чемурзиев — «Мама супергерой», Егор Бережецкий — «Настоящее чудо». Кроме того, участники организовали выставку созданных ими пластилиновых персонажей и получили награды в индивидуальных номинациях.
Заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова отметила, что работа над мультфильмами позволила детям развивать творческие способности, учиться взаимодействовать друг с другом и приобретать опыт командной работы. По ее словам, проект также объединил семьи участников, наставников, общественную организацию и представителей бизнеса.
«Для нас особенно важно, что проект не просто дал ребятам возможность попробовать себя в анимации, а объединил семьи, наставников, НКО и бизнес вокруг идеи, что каждому ребенку важно помочь поверить в себя»,— отметила госпожа Руфова.