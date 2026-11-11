В Ростовской области пять детей с особенностями развития создали пластилиновые мультфильмы

Итоги проекта подвели на заключительном показе. Зрителям представили документальную ленту и пять мультфильмов, после чего их авторы рассказали о своих работах. Антон Коломиец представил картину «Машинка и море», Вадим Сукиасян — «Путь чемпиона», Эрнест Туаев — «Как монстру стать настоящим другом», Мансур Чемурзиев — «Мама супергерой», Егор Бережецкий — «Настоящее чудо». Кроме того, участники организовали выставку созданных ими пластилиновых персонажей и получили награды в индивидуальных номинациях.