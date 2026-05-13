По «Арбату» до приговора

В Краснодаре суд приговорил бывшего заместителя губернатора края Анну Минькову к условному сроку за мошенничество при покупке жилья в премиальном комплексе «Арбат». В 2022 году чиновница оформила право собственности на квартиру стоимостью 5,4 млн руб., но не расплатилась с застройщиком, сестру которого Анна Минькова согласовала на должность директора краевого медицинского колледжа.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В Краснодаре суд признал Анну Минькову, занимавшую должность заместителя губернатора по социальным вопросам с 2015 по 2025 год, виновной в особо крупном мошенничестве, а также в отмывании незаконно полученных денежных средств.

Бывшей чиновнице назначено условное наказание в виде лишения свободы на срок пять с половиной лет с учетом смягчающих обстоятельств: Анна Минькова признала вину, раскаялась, полностью возместила ущерб и оказывала содействие следствию. Суд также принял во внимание, что у Анны Миньковой двое малолетних детей. Подсудимой назначен штраф в сумме 700 тыс. руб.

Прокуратура предлагала назначить Анне Миньковой реальное наказание — пять лет колонии.

В последнем слове бывшая вице-губернатор заявила, что ее дело сильно политизировано, а она сама и ее родственники подвергаются травле — неизвестные граждане выслеживают ее, встречают у дома и задают провокационные вопросы. По словам Анны Миньковой, в назначении ей сурового наказания заинтересован ее бывший муж Станислав Мочалов, который сам — фигурант дела о мошенничестве.

Анна Минькова утверждает, что бывший муж дает против нее показания, поскольку рассчитывает стать единственным родителем, на иждивении у которого находятся их двое малолетних детей. Это, по мнению бывшей вице-губернатора, облегчит его собственное положение.

Анна Минькова была задержана 27 января текущего года и затем отправилась под домашний арест. По данным обвинения, в 2022 году чиновница обманула владельца строительной компании «МПМК “Краснодарская -1”» Байзета Нехая, который организовывал для Анны Миньковой сделку по приобретению квартиры в элитном краснодарском ЖК «Арбат».

Мать и сын Анны Миньковой оформили право собственности на жилье, но оплату в размере 5,4 млн руб. застройщик не получил. Анна Минькова рассчиталась с господином Нехаем только в апреле 2026 года.

Во время расследования были выдвинуты разные версии о том, по какой причине Байзет Нехай сразу не предъявил претензии чиновнице. Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что именно он в 2019 году познакомил Анну Минькову и Байзета Нехая, который добивался назначения своей сестры Фатимы Нехай на должность директора Краснодарского краевого медицинского колледжа.

По первоначальной версии министра, застройщик якобы предоставил Анне Миньковой крупную скидку на квартиру в ЖК «Арбат» в благодарность за получение должности его родственницей. Затем Евгений Филиппов изменил показания и сообщил, что Анна Минькова не оказывала непосредственного влияния на назначение Фатимы Нехай, а ее отказ платить был мошенничеством с расчетом на то, что Байзет Нехай побоится взыскивать ущерб с высокопоставленной чиновницы. Фатима Нехай была назначена директором Краснодарского краевого медицинского колледжа в декабре 2019 года, в марте 2026 года она ушла с должности.

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сейчас находится под стражей по обвинению в мошенничестве при получении зарплаты в Кубанском медицинском университете. В последнее время в Краснодарском крае было возбуждено несколько дел в отношении высокопоставленных чиновников, многие из которых активно сотрудничают со следствием, рассказывая о новых эпизодах противоправной деятельности в органах исполнительной власти.

По словам собеседника “Ъ” в правоохранительных органах, дела в отношении Евгения Филиппова и Анны Миньковой могут стать прологом к новым громким уголовным делам.

«Условный приговор бывшей вице-губернатору Миньковой может свидетельствовать о том, что подсудимая заключила сделку со следствием и дала показания на высокопоставленных лиц краевой исполнительной власти»,— заявил собеседник “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар