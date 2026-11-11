В Мелеузе стопу работника затянуло в механизм во время работы
Гострудинспекция Башкирии завершила расследование травмирования 46-летнего работника ООО «Эколайн» в цехе резиновых смесей предприятия в Мелеузе.
Как сообщает ведомство, 5 июля машинист резиносмесителя загружал материалы в бункер-приемник, и его правую стопу затянуло в механизм. Пострадавшего с тяжелой травмой госпитализировали в Мелеузовскую центральную районную больницу.
По словам заместителя руководителя Гострудинспекции Юлии Хариной, работник нарушил инструкцию по охране труда, протолкнув ногой застрявшие материалы в механизме. Основной причиной несчастного случая стало отсутствие контроля за работами и соблюдением трудовой дисциплины, отметила она.
Материалы расследования переданы в следственные органы, добавили в ведомстве.
ООО «Эколайн», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Мелеузе в июле 2006 года. Компания производит клеи. Владельцами являются Вадим Гатауллин и Евгений Кучерин. Выручка в 2025 году составила 1,48 млрд руб., чистая прибыль —36 млн руб.