Режим опасности атаки БПЛА ввели в Тюменской области

«Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни»,— напомнил губернатор Александр Моор в Max.