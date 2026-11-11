Режим опасности атаки БПЛА ввели в Тюменской области
В Тюменской области объявлена беспилотная опасность, сообщили в МЧС региона. Жителей просят оставаться дома не подходить к окнам или пройти в укрытие.
О подозрительных объектах нужно рассказать по телефону экстренной службы 112.
«Помните, в целях безопасности запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни»,— напомнил губернатор Александр Моор в Max.
Режим опасности атаки дронов среди регионов Уральского федерального округа (УрФО) уже действует в Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра).