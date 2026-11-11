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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Урал

В ХМАО объявили беспилотную опасность

Режим опасности БПЛА введен на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Max. Возможны ограничения сотовой связи и интернета.

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Жителям рекомендуется не выходить на улицу и не подходить к окнам до отбоя. Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках запрещено, также нельзя трогать обломки. О подозрительных объектах необходимо сообщить по телефону 112.
Среди других регионов Уральского федерального округа (УрФО) беспилотную опасность ранее объявили в Свердловской области.
Ирина Пичурина