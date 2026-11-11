Сотрудники администрации Кунгурского округа пострадали в ДТП
Сегодня вблизи поселка Ергач на трассе Пермь-Екатеринбург микроавтобус с сотрудниками администрации Кунгурского округа столкнулся с фурой. Как сообщил глава округа Сергей Толчин в своих соцсетях, пострадали четверо сотрудников. Они госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести. Еще трое от госпитализации отказались после осмотра в медучреждении. Также двое участников ДТП отказались от осмотра на месте происшествия.
По информации главы муниципалитета, сотрудники местной администрации ехали на форум «Со знанием дела» в Пермь.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Прикамью, дорожно-транспортное происшествие произошло в 07:50 на 68 км автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ход проверки взяла на контроль Кунгурская городская прокуратура.